Recordar a Coco Chanel 50 años después de su muerte

A los franceses se les atribuye como los pioneros del desfile de modas, “surgen en el seno de la casa de Charles Frederick Worth”, explica el docente de diseño de Vestuario William Cruz Bermeo. El libro Moda, el siglo de los diseñadores, de Charlotte Seeling, cuenta como Worth, inglés de nacimiento, llegó a París en 1858 a fundar su casa de modas y “a presentar cada año una nueva colección”. Añade el docente que la visión que tenían en ese momento, y en años posteriores, era que al entender la moda como una expresión del arte, una pasarela era más cercana a una obra teatral, “por ejemplo las de los años 20 de Jean Patou era muy famosas porque eran desfiles que componían una puesta en escena no solo con la ropa sino también al convertirse en un evento y un encuentro social”. Para los americanos, estaban ligados al arte y al entretenimiento, “está registrado que las tiendas de departamento en Estados Unidos hacían pasarelas para público masivo en los que la gente pagaba una boleta como si fuera ir a ver una obra de teatro”, detalla Cruz. Con la historia de la moda los desfiles han tenido cambios dependiendo de las circunstancias, “antes no tenían música, se hacían en silencio, en los 60 comenzó el experimento de ponerles ritmo musical y en los 80 llegó la idea de volverlos más divertidos, pero el gran momento de la disposición escénica fue en los 90. Ahí se convirtieron en espectáculos pensados para la cámara y para la prensa, no para la gente que al final, en su mayoría, hoy experimenta la moda primero como imagen y luego como un objeto”.

La consultora de moda Marta Calad añade que las pasarelas se convirtieron en algo que considera un poco aburrido, “un modelo tras de otro, en una línea y ahí no pasa nada”.