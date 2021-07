El diseñador Diego Guarnizo dice que luego de tener covid-19 hace dos meses —estuvo dos semanas en UCI y otras dos en hospitalización—, la energía de su familia y amigos le salvaron la vida. Alejandro, su amor, también fue fundamental para ese comenzar de nuevo.

“La gente que me conoce y no se cansó durante todo ese tiempo de enviarme mensajes y llamarme para alentarme y decirme que me necesitaban afuera hicieron que no me quedara allá y saliera adelante”, cuenta en diálogo con EL COLOMBIANO.

Su recuperación ha sido lenta y con ayuda del oxígeno debido a que la enfermedad le dejó una secuela: neumonía crónica. Al momento de abandonar la clínica se fue con una incertidumbre: su participación en Colombiamoda 2021.

“Cuando salí de la UCI hablé con el patrocinador de esta pasarela, había mucho riesgo, no sabía cómo iba a estar físicamente, sin embargo, decidimos seguir porque no podíamos perder una oportunidad tan importante para enviar este mensaje”.

Y mientras habla, saca un espacio para reflexionar: “Lo que me pasó fue por haberme descuidado, seguramente dejé de lavarme las manos o ponerme el tapabocas, me contagié y casi me muero, entonces a eso voy, a que pensemos qué tan conscientes somos de nuestras propias vidas, dónde estamos parados cuidándonos y protegiéndonos”.

El tolimense, ya más vital luego haber superado el virus, será el encargado de la pasarela inaugural esta noche a las 8:00 p.m. en el gran salón de Plaza Mayor(será transmitida por los canales Teleantioquia y Telemedellín). “Es una oportunidad para yo gritar mi manifiesto, de inspirar a la gente a que aprendan algo más allá de las prendas que las modelos van a lucir”.

Con su propuesta llamada ‘Mira de nuevo’, en alianza con Avon, pretende que la gente haga un alto en el camino, se mire a sí misma, “se de cuenta que han olvidado cosas importantes en su integridad y la forma de ver el mundo”. Además, tiene un propósito social: contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres.