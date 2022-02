“Siento una emoción infinita, siempre había sido un sueño mostrar mi trabajo afuera, a otros ojos. Esto me llena de orgullo a mí y a todo mi equipo, somos un grupo de diseñadores apasionados que le estamos poniendo el alma a esta idea, venimos trabajando en ella desde hace varios meses”, dice Ruiz, desde su taller ubicado en la localidad de Teusaquillo de Bogotá.

Los primeros clientes le llegaron a los 17 años, y a los 18 lanzó su primera colección que fue solo de camisetas para hombres. El norte de su futuro siempre lo tuvo claro: hacer ropa masculina. Y eso es precisamente a lo que este bumangués se dedica en la actualidad. Sus diseños ya traspasan las fronteras: estará en uno de los eventos más importantes de la moda en el mundo, el New York Fashion Week, del 10 al 13 de febrero.

A los 13 años, Julián Ruiz se rebeló. Le dejó claro a sus padres que no se quería vestir como los demás niños, y que prefería diseñar y coser su propia ropa. Entonces les pidió una máquina de coser. Su abuela María, tan alcahueta como casi todas las abuelas, fue quien se la regaló. Así inició todo: esa fue la primera puntada en la carrera de este diseñador colombiano.

Por el lado de Carlos Vives, le hizo un chaleco con temática basada en el agua y la tierra, entonces con monedas simuló una especie de escamas de pescado que a la vez parecen un tesoro de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Su propuesta

La colección que Ruiz presentará en la Semana de la Moda de Nueva York tiene como nombre E-Boy, haciendo un juego con la palabra E-commerce (comercio electrónico en español). Habla de un hombre que se desplaza por ese universo virtual que constantemente está cambiando.

Es, además, una historia inspirada en la tecnología, aspecto que se ve en las telas metalizadas y efectos brillantes que conducen a un mundo futurista. Todo esto lo contrasta con el denim. Una narración que habla sobre un consumidor contemporáneo, joven y digitalizado.

Serán 21 looks compuestos por aproximadamente 50 prendas. La paleta de color va desde el azul tornándose un poco morado, hasta algunos verdes. “Los cambios de color no los tenemos en bloques, no hay fronteras, todo se desdibuja. Hay una sensación de aura y emoción, así responde al tono del holograma. Además, todo está muy atemperado en el negro”, dice.