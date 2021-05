“Me gusta incluir momentos, historias y vivencias personales en mi proceso, eso lo hace más fácil como guía. No me gusta estar buscando inspiración, hay cosas que pueden venirme de manera más natural que estar simplemente buscando referencias que pasa mucho en la moda. A veces puedo tener bloqueos creativos, como todos, pero trato de despejarme y dejarlo a un lado y volver después. Ahí me voy a lo que me estimula como la música, que me ayuda un montón”.