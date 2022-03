Cada una de las 90 mariposas amarillas que Sebastián Yatra llevaba en el traje que lució al interpretar Dos Oruguitas, en la ceremonia del domingo de los Premios Óscar, fueron tejidas a mano por la artista plástica Ana María Restrepo.

Cada una de ellas fue bordada en 15 tonos distintos de color amarillo e hilos diferentes, que como señala la diseñadora antioqueña daban la sensación de que el músico volaba impulsado por las mariposas.

Ana tuvo 10 días, trabajando 12 horas diarias, para bordarlas y enviarlas a Italia, donde confeccionaron el traje. Inicialmente eran 50 y finalmente terminaron siendo 90.

Con Yatra ya había trabajado hace tres años, cuando le hizo una chaqueta bordada y fue María Adelaida, la mamá del artista, la que la recomendó con el equipo de trabajo del músico en España.

“Hace como dos meses me contactó la estilista de Sebastián que quería conocer mi trabajo y me habló de la posibilidad que había de la nominación y les dije que mi especialidad era la intervención textil, no el diseño”, relata Ana María, que no dimensionó todo lo que iba a pasar con su vida a partir de esa llamada.