El conocedor de historia de la moda William Cruz Bermeo, docente en la facultad de diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, aclara que no es una muceta, pero sí se le parece: “La pieza evoca una muceta; pero claramente no lo es. Y por el contexto de uso, evitaría atribuirle cualquier simbolismo relacionado con una muceta a la pieza que lleva la Primera Dama”.

La nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, llegó con un vestido firmado por el joven diseñador Esteban Sinisterra. Desde hace varios meses se conoce que Sinisterra, de 23 años y sin formación profesional en diseño, maneja el guardarropa de Márquez y medios internacionales lo han denominado “protagonista de la explosión de la moda afrocolombiana”.

Q’Hubo Medellín habló con Sinisterra quien contó: “Soy diseñador de modas empírico desde la necesidad de poder aportar recursos a mi casa, ya que en Buenaventura empecé haciendo arreglos en modistería: le arreglaba las botas de los pantalones a las personas del barrio, así contribuía a mí casa”. Actualmente estudia trabajo social y completa 3 años vistiendo a Márquez.

“Francia Márquez llega a mí porque me recomiendan con ella amigos de Cali. Siempre me he caracterizado por hacer muy bien mi trabajo, entonces ella me busca, yo no lo podía creer, pues ella en mi comunidad era la defensora de los ríos, la mujer que se puso la camisa para salir a defender los derechos de las mujeres y, lo más importante: defiende el territorio. Antes de que ella se volviera famosa, yo ya conocía a Francia y sus luchas. Entonces, fue un honor”, le contó a Q’Hubo.

Con una relación tan estrecha, él ya conoce los gustos y preferencias de Márquez. Para esta posesión usó un estampado fiel a su estilo, muy étnico, y con una franja en boleros en su torso que simboliza la paz. De nuevo el blanco presente.

Otro accesorio que llamó la atención del traje de Márquez fueron los aretes, característicos del trabajo de Sinisterra, y son el mapa de Colombia con los 32 departamentos grabados: “Para mi hacer moda es hablar de mi territorio y de sus vivencias, de esas vivencia que tenemos en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, rico en biodiversidad como lo es mi amada Colombia”, dijo el diseñador sobre esta pieza en su cuenta de Instagram @esteban_african_oficial. Estos aretes los lucen también otras invitadas a la posesión como la excandidata al Congreso Mábel Lara y Carolina Mejía, la jefe de prensa de Márquez.