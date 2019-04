Alargue la vida del embrague

1. buen estado del motor

Recuerde que el embrague es el puente por el que pasa la potencia del carro desde el propulsor a las ruedas del vehículo. Si la máquina no está bien lubricada o no trabaja a la temperatura adecuada, el sistema no operará de la mejor manera.



2. acelere suavemente

Esto evita el patinado del embrague. Soltar el pedal de manera progresiva y mantener un rango de vueltas hasta las 1.500 revoluciones en la maniobra de arranque hace que el mecanismo trabaje mejor y sin esfuerzos extra. Si el arranque es en loma, puede ayudarse con el freno de mano para evitar que el auto se ruede mientras el sistema se acopla.



3. frene usando poco el clutch

No es necesario embragar inmediatamente se inicia la maniobra de frenado, solo cuando las revoluciones bajan a menos de 1.000 vueltas se puede oprimir el pedal para activar el sistema e impedir que el motor se apague. También, en maniobras de rodaje lento, como un estacionamiento, lo ideal es dejar que el carro ruede en el cambio mínimo (primera) o reversa sin oprimir el pedal de embrague. Así siempre estará bajo nuestro control y no estaremos forzando el conjunto.



4. El pedal no es un reposapiés

Este es un hábito muy difundido en gran número de conductores, que mantienen el pie izquierdo sobre el pedal aun cuando no necesiten embragar. Solo con descargar el peso de la extremidad sobre el mando, el sistema se activa, lo cual produce un desgaste y recalentamiento innecesario en las piezas, acortando dramáticamente su vida útil. Por esta conducta es que embragues que deberían durar 80.000 o 100.000 kilómetros se acaban a los 20.000 o antes en el peor de los casos. En conclusión, el pie izquierdo debe ir apoyado en el piso o en el reposapiés en los vehículos que lo traen, precisamente, al lado del pedal.



5. Palanca no es para descansar

Otra conducta anormal y recurrente. Un vehículo se conduce siempre con ambas manos en el volante, pues así es la manera más segura de maniobrarlo, pero muchas personas hacen la maniobra de realizar el cambio de velocidades y dejan la mano sobre la barra. El peso del brazo es una carga extra para el sistema y puede causar activación y desgaste de los engranajes y demás componentes. Solo se toca para operarla.



6. para hacer los cambios, pedal a fondo

Es muy común que la caja de velocidades “rasque” al pasar las relaciones de cambio porque no oprimimos suficientemente el pedal. La recomendación es llevarlo hasta el fondo de su recorrido para evitar que las piezas choquen y las marchas entren forzadamente, produciendo el ruido característico y molesto, que además es motivo de algunas burlas porque denota un conductor inexperto al volante. Una de las claves para saber si nuestro asiento está bien regulado es que el pie pueda llegar con el pedal al fondo.



7. evite hacer patinar las llantas

Cuando se pone en plan “Rápido y Furioso” se suele sobrecargar el embrague para hacer que las ruedas chirríen sobre el asfalto y hacer notar ante la concurrencia. Esto a la larga pasará factura pues se acorta la vida del mecanismo, que se recalienta y se somete a una presión para la cual no está diseñado. El resultado: pasar más pronto por el taller con los costos que ello implica.



8. deténgase siempre en neutra

Cada vez que se detenga en un semáforo, en los trancones o para esperar y/o recoger a alguien, lo más aconsejable es llevar la palanca de cambios al punto muerto o neutra. Así no se le causa estrés al sistema, no se desgasta el cojinete que empuja el diafragma y las piezas se mantienen a una temperatura de trabajo normal.



9. No hacer el doble embrague

Es decir, pisar el acelerador al soltar el pedal del embrague para que al reducir a una velocidad menor, el nivel de revoluciones se aproxime al que debería tener en la nueva marcha. Esta maniobra, que requiere de habilidad y es muy utilizada por los conductores de servicio pesado, resulta innecesaria en la mayoría de los automóviles modernos, pues estos tienen sincronizadas las relaciones de caja.



10. La clave es la sincronización entre manos y pies

La clave es la sincronización entre manos y pies. Conducir con caja mecánica implica poner en movimiento todas las extremidades y a la hora de cuidar el sistema de embrague la idea es que se haga de manera sincronizada para no producir daños en el mecanismo. Esto es, no embragar muy pronto ni muy tarde, primero oprimir el pedal y luego mover la palanca. Tampoco liberar el pie muy rápido para evitar sacudidas, desgaste prematuro de los piñones o que se apague el motor, aunque tampoco es bueno demorar mucho la maniobra. Como ven, es un trabajo de encontrar los tiempos adecuados para encontrar el punto en el que “engancha” el motor con la transmisión y así cuidar la máquina sin perder el ritmo de la marcha. Esto es una habilidad que se adquiere con tiempo y práctica, pues cada carro tiene un punto distinto.