Entrenarse para ser premium

El Serie 1 es el más pequeño de la casa con 4,32 metros de largo, 1.79 metros de ancho, 2.67 metros de distancia entre ejes, 1.3 centímetros de altura al piso, rines de 18 pulgadas (versión probada) y carrocería de cinco puertas. Este 118i que se ofrece en Colombia llega con el motor TwinPower Turbo de tres cilindros, 1,5 litros y 140 caballos de fuerza con 220 Nm de torque gobernados por una caja automática de siete velocidades denominada Steptronic y con posibilidad de operación manual, pero no con paletas en el volante. Se fabrica sobre la plataforma UKL-2, que comparte con el SUV X1.

Las sillas, de corte deportivo y con excelente sujeción lateral, están forradas en tela negra con franjas en plata y apliques en cuero Sensatec. Son regulables de manera manual. La zona trasera acomoda a dos personas con soltura, aunque es un poco justa al altura al techo tiene un buen espacio para las piernas, pero no tiene salida individual de aire ni puertos para conexiones de equipos móviles. El baúl acomoda 380 litros y los asientos traseros son abatibles 60/40. Así queda con 1.200 litros en total.

Estas pantallas son operables desde el volante (regulable en altura y profundidad) o con un mando circular entre los asientos delanteros. Para este modelo se adopta la posibilidad de operar el sistema mediante órdenes de voz mencionando la frase “Hola BMW” para activarlo. En este apartado nos pareció más preciso y obediente el MBUX que utiliza Mercedes-Benz en el Clase A. Un punto a favor frente a sus rivales es la posibilidad de usar el Apple Car Play de manera inalámbrica. Eso sí, no está habilitado para el Android Auto.

El principal cambio interior es la adopción del cuadro digital de instrumentos, con varias posibilidades de información, aunque no tantas como las de sus competidores.

El arranque es por botón y tiene modos de conducción Eco Pro, Comfort y Sport. Tiene sistema Start/Stop para apagar el motor en detenciones prolongadas y ahorrar combustible.

El conjunto motor / caja de cambios es uno de los puntos fuertes de este carro. Lejos está de parecer un tres cilindros de 1.5 litros, cifra que sugiere una entrega de potencia algo justa en el papel, pero que en la práctica muestra un desarrollo sumamente eficiente y elástico, alcanzando rápidamente velocidades muy por encima de la media gracias a su capacidad de aceleración.

Para compensar las debilidades que puede tener en la manera de comunicar la potencia a las ruedas delanteras, como el patinado o el denominado torque steer, que sucede cuando la trompa “tira” hacia un lado al acelerar bruscamente, los ingenieros de BMW han trabajado en mejorar el control de tracción y de estabilidad, minimizando esta posibilidad y haciendo que la conducción sea más fluida y se conserve la agilidad de un compacto Premium. Para ello se incorporó el sistema ARB con deslizamiento limitado que ya tiene el modelo eléctrico i3.

Pese a lo sonoros que suelen resultar los motores de tres cilindros, la cabina tiene unos sellamientos que la aíslan muy bien del ruido del propulsor, que suele llegar a ser ronco y agradable cuando se exige.

La carrocería tiene una puesta a punto que la hace muy aplomada, ágil y estable, ofreciendo una sensación superlativa de seguridad. Solo en exigencias al límite se nota que no es un carro de propulsión trasera. La dirección contribuye a aumentar la comodidad y la idea de un manejo con tintes deportivos cuando el espacio y la distancia lo permiten.

El sistema Performance Control, de serie en este modelo, va frenando de manera selectiva las ruedas interiores a la curva para evitar que pierdan tracción y el carro se vaya de trompa, lo que se denomina subviraje.

Pese a tener unas ruedas de perfil 40, con muy poco lomo, la marcha no se siente incómoda en general, aunque hay que tener cuidado con los baches de las calles para no romperlas. Como son de tipo Run Flat, pueden rodar desinfladas unos 80 kilómetros y no existe llanta de repuesto en la bodega.

El consumo mixto en ciudad y carretera durante 250 kilómetros se tasó en 38 kilómetros por galón.