El estilo que tiene esta nueva hornada de la Blazer es más crossover. Es decir, ya no luce como la SUV 4x4 de antaño sino que está enfocada más al uso con comodidad en vías asfaltadas, haciendo énfasis en unas cualidades dinámicas que la acercan más a un automóvil alto con capacidades para circular por vías destapadas y en regular estado sin que sea un todoterreno en toda regla. El chasis monocasco es testimonio de esta vocación, en detrimento del chasis de largueros y travesaños del modelo antiguo.

A Colombia llega exclusivamente en la versión RS con el motor V6 de 3.6 litros que desarrolla 308 caballos de fuerza y 365 Nm de torque, gobernado por una caja automática 9T50 de nueve velocidades con mando secuencial. La tracción es total regulable con varios modos de manejo (Sport, Off Road, Sliperry, Normal) y los rines son bitono con una generosa medida de 20 pulgadas. La altura de la carrocería sobre el piso es de 18,8 centímetros

El volante multifunción con control crucero adaptativo va forrado en cuero con pespuntes rojos y es ajustable en altura y profundidad. El freno de parqueo es eléctrico y el portón trasero se opera mediante un botón en la puerta del conductor y mediante el sistema manos libres, que no siempre trabaja como quisiéramos. Su nivel de apertura se puede regular en varias etapas. La capacidad del baúl es de 864 litros y se incorpora un práctico separador.

Una curiosidad que nunca habíamos observado en otros modelos es el espejo retrovisor central electrocromático con capacidad para operar a través de una cámara que se proyecta sobre la luna y ofrece una visión más amplia de lo que sucede en la zona trasera de la camioneta, aunque cuesta tiempo acostumbrarse porque las proporciones cambian y a veces no resulta tan cómoda su visualización.

El interior está enfocado más a la sobriedad. Destacan las grandes salidas redondas de aire y unos mandos de ventilación más bien pequeños con climatizador bizona. El tablero está bien forrado en plásticos blandos aunque no destacan por su sensación de calidad. Encontramos apliques en negro piano y en el volante tonos metálicos. Hay algunas zonas en plásticos duros con formas bien resueltas. El cuadro de instrumentos es una combinación digital personalizable con relojes análogos y tiene abundante información aunque cuesta acostumbrarse a su uso que no es tan amigable como el sistema de infoentretenimiento.

Conseguir una buena posición para el conductor no es difícil por la cantidad de reglajes que tiene la silla. La visibilidad es buena hacia adelante y en la zona lateral delantera, no así hacia atrás porque las ventanas son pequeñas y el paral C muy voluminoso. En maniobras de reversa hay que confiar bastante en los sensores.

Al tener un motor aspirado con 308 caballos y 365 Nm la entrega de potencia es lineal y abundante desde bajas vueltas, la caja va escalonando los cambios con muy poca caída de las revoluciones y con un trabajo casi imperceptible, aunque el ronco sonido del motor invita a apretar el pedal del acelerador en el modo Sport, que es cuando se libera la potencia de una manera más inmediata. El empuje es constante en toda condición y subir pendientes pronunciadas y hacer sobrepasos es un trabajo fácil, contando con que la Blazer pesa 1.9 toneladas. Eso sí, en detrimento del consumo, pues hace un promedio de 22 kilómetros por galón.

Gracias al control de estabilidad y tracción es fácil tomar curvas a buena velocidad aprovechando el generoso torque del motor. La dirección es precisa y obediente y ayuda a afianzar la pretensión “deportiva”. El equipamiento de seguridad es superlativo, con siete airbags en cabina y numerosas alertas, monitores y asistentes a la conducción. Los frenos no presentan queja alguna y detienen en la distancia adecuada la voluminosa masa de la Blazer. La suspensión es firme pero no llega a poner en juego el nivel de confort que puede ofrecer una camioneta de este tipo. El balanceo es muy comedido aun con semejante tamaño y peso.

La iluminación es mediante luces redondas Hid que tienen un buen haz de luz aunque podría ser un poco más nítidos. Incorporan el sistema IntelliBeam, que ajusta su altura de forma automática para no encandilar a los conductores que transitan en sentido contrario.

Es una camioneta con un manejo preciso y seguro y resulta una buena compra en el nivel de los presupuestos que ronden los 145 millones de pesos por su ficha técnica, que en ese vecindario tiene pocos rivales.