Por estos días que está en casa, acuérdese del carro

Miles de vehículos se encuentran guardados por la cuarentena. Detenidos en sus garajes, también pueden sufrir los rigores producto de circunstancias para las que no fueron creados, pues su hábitat natural es la carretera con el motor en marcha, los fluidos corriendo por las entrañas de la máquina, la batería cargando y las ruedas cumpliendo su función de conectar el auto con el piso.

“Lo peor que le puede pasar a un carro es dejarlo guardado por tiempos prolongados. Sus componentes se deterioran, los líquidos van perdiendo sus propiedades y hay piezas que, al no estar lubricadas, se pueden obstruir o lo que comúnmente llamamos “pegar, por eso al encenderlos después hay que tener mucho cuidado, no es tan fácil”, comenta el técnico automotriz Duván Álvarez, propietario de un taller de mecánica.

¿Y entonces cómo?

Lo primero que recomiendan los expertos como Duván es el cuidado de la batería, que es la unidad de carga que acumula y suministra energía eléctrica para que el carro pueda funcionar con normalidad.

“Sí el vehículo no se usa por periodos prolongados, como varias semanas o meses, la batería se va a descargar, y mientras más antigua, más rápido va a perder energía, por eso es necesario que esté activa de vez en cuando o se desactive del todo”, comenta Estiven Zuleta, empleado de una energiteca.

Para desactivar la batería e impedir su desgaste por estar conectada siempre al auto, lo recomendable es desconectar el cable del polo negativo (generalmente de color negro) y así no consume energía, pues aunque el auto esté apagado, esta sigue alimentando elementos como el computador, la alarma, el reloj y las diferentes memorias de los sistemas multimedia.

Pero al desconectar la batería lo que sucede es que todos los sistemas se alteran o como se dice popularmente, “se resetean”, es decir, vuelven a sus configuraciones de fábrica, el computador pierde los datos que llevaba así como el reloj y las memorias de la radio, por citar unos ejemplos. Reconfigurar esos sistemas suele ser un proceso que, si bien no es difícil, sí es engorroso y se tarda un buen tiempo, dependiendo del tipo de vehículo.

Acumuladores externos

Existen en el mercado una serie de dispositivos que actúan externamente para mantener la carga de la batería sin tener que desconectarla. Se denominan los “Battery Tenders” y se conectan a un tomacorriente normal de 110 voltios y transfieren amperios a la batería para mantenerla operativa durante largos periodos de inactividad.

“Estos cargadores externos se usan mucho en automóviles que se utilizan solo durante una época del año, como los carros antiguos, por ejemplo. Entre los coleccionistas es un elemento muy difundido, porque así siempre tienen la batería cargada en cualquier momento”, asegura el técnico Zuleta.

¿Y si es eléctrico o híbrido?

Tanto híbridos enchufables como eléctricos tienen sistemas “inteligentes” que permiten hacer una gestión de la carga de la batería en función del consumo mínimo, el tiempo que permanece el vehículo estacionado y hasta las condiciones de la temperatura exterior. Con base en esos parámetros son capaces de mantener la carga de las baterías al 100% para cuando vuelvan a usarse.

Este tipo de automóviles cuenta con baterías de gran capacidad y la posibilidad de recargarlas mediante la conexión a un enchufe o al wallbox (cargador de pared y capacidad media). Si no se van a utilizar por un largo periodo es importante que se dejen conectados pues el sistema no desperdicia energía pero tampoco permite que se descargue, por lo tanto no habrá sobrecostos en la factura de energía.