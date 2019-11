Carros que sirven para casi todo

Al 31 de octubre de 2019 y según información de Andi y Fenalco, el mercado de las pick up había crecido un 20 % con relación al mismo periodo de 2019. Hasta la fecha mencionada se habían comercializado 13.627 unidades, lo cual indica la buena salud de este segmento en el que las marcas reinantes son Nissan (NP 300 Frontier), Toyota (Hilux) y Renault (Alaskan / Duster Oroch).

En general, la sensación de calidad de la cabina es más que buena y la comodidad superior a la de otros pick up, más parece un SUV. En seguridad y para el nivel de precios ($89,9 millones), queda debiendo, con solo dos airbags, aunque tiene mitigador electrónico contra volcaduras, control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes.

En el interior, casi todo el tablero es copiado del que se ve en el Jeep Compass, indicando el aire de familia con los productos de FCA. La calidad de los terminados sorprende bastante, pues están a la altura de un sedan o un auto familar, no luce como un vehículo de trabajo. Hay despliegue de cuero en el volante, que es multifuncional y regulable en altura y profundidad. El climatizador es bizona y la consola central va coronada por una pantalla de reducidas dimensiones (solo cinco pulgadas), con sistema multimedia Uconnect que incluye la cámara de reversa.

Se trata de un pick up de doble cabina con vocación más urbana, pues tiene tracción delantera y su tamaño es más bien compacto, por lo tanto es una oferta relativamente nueva. Para darse una idea, su único rival en el mercado nacional es la Renault Duster Oroch, que también se hace en Brasil. A Colombia llega con un único nivel de equipamiento, denominado Bighorn

Los frenos, con discos delanteros y tambores traseros, se sienten un poco esponjosos pero resisten bien el uso y no acusan fatiga.

Esta pick up doble cabina está enfocada al trabajo más que al uso familiar. Es de origen chino, con ensamble nacional desde 2015 en una planta que tiene la marca en Funza, Cundinamarca. El precio es de $93.9 millones.

Este tipo de vehículos, enfocados más a lo comercial, ofrecen una experiencia distinta de conducción, más “artesanal” y que recuerda los antiguos modelos de pick up. El motor es sonoro más no ruidoso, es decir, que el sonido del Diesel no molesta en demasía. La caja mueve muy bien la camioneta, pues es corta y precisa y aprovecha su abundante torque para salir de las situaciones más comprometedoras.

La calidad de marcha está dada por la firmeza de la suspensión.Es un vehículo de trabajo y aunque esta Tunland resulta más suave y amplia que algunas de sus competidoras, igual se sienten mucho las imperfecciones del camino.

Echamos en falta aditamentos que ya para estos vehículos deben ser imprescindibles, como el control de tracción, el asistente de arranque en pendientes y, claro, el control electrónico de estabilidad. Esto haría el manejo más seguro pues con el volcó descargado no se pueden tener muchas alegrías en el manejo sobre todo en curvas, so pena de tener un derrape. Así mismo, al tomar pendientes con desnivel las ruedas traseras patinan con facilidad. Los frenos, firmados por Bosch, de disco adelante y tambores atrás son de muy buen agarre con gran eficiencia para detener este aparato.