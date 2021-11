¿Cómo elegir el mejor seguro para su carro?

Durante septiembre, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en Colombia se registraron casi 23.000 autos nuevos, un aumento del 0,7 % frente al mismo período de 2019. Respecto al año pasado, el crecimiento fue del 24 %: 178.000 vehículos cero kilómetros entraron al mercado nacional en lo que va de 2021.

En cuanto a los traspasos de autos usados, estos quintuplican las matrículas de los nuevos. Este año van más de 800.000 trámites de venta de autos de segunda mano, según información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Pero entre nuevos y usados, ¿cuántos tienen un seguro voluntario contra riesgos? “Colombia es un país con poca cultura del seguro. El promedio de Latinoamérica es de 3,1% sobre el producto interno bruto y el de nuestro país es del 2,9 %. En Colombia hay aproximadamente 15 millones de vehículos, según el Runt y más del 50 % no tiene seguro voluntario contra riesgos. La gente no dimensiona lo útil que es esta cobertura en caso de accidente o hurto, sobre todo en ciudades como Medellín, donde se ha incrementado tanto el robo de autopartes. Los seguros son el respaldo para no perder su patrimonio o hasta su libertad en caso de un siniestro con víctimas fatales”, explica Roberto Useche, gerente del Área de Autos en una compañía de seguros.