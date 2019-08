No se deben someter a temperaturas extremas y prestar atención si nos está dando problemas, porque puede provocar un fallo en el arranque, un elemento que suele ser costoso en los automóviles recientes.

Si estamos en una congestión, de noche y está lloviendo, la batería cubrirá la electricidad requerida por los limpiaparabrisas, el aire acondicionado o las luces, pues el motor no está aportando al alternador toda la potencia que necesita el propulsor.

Son uno de los elementos de los que más debemos estar más pendientes. Estos pueden durar también unos tres años de uso, pero todo depende del kilometraje recorrido y del uso que se le de. Si usted es de los que se “para” en el freno cada tanto o en los descensos prolongados no se ayuda de la caja para mantener una velocidad prudente, las pastas le durarán menos del promedio. Con los estándares y materiales de fabricación actuales, estos componentes pueden tener una duración desde los 50.000 hasta los 110.000 kilómetros. El calor excesivo, la fricción constante y la presión que se les ejerza desde el pedal son sus mayores enemigos. También, si el auto se desplaza en ciudad, necesitará frenar más y acortará su vida útil.

Es la encargada de asegurar la sincronización entre la fase de admisión de la mezcla aire-gasolina y el movimiento de las válvulas con la rotación del cigüeñal y el movimiento de los pistones. Suele ser es un elemento del motor al que no se le pone mucho cuidado, pues sus intervalos de sustitución son más espaciados.

No existe un kilometraje o un periodo de tiempo concreto que determine el cambio. Cuando se comience a notar que no opera correctamente, es hora de intervenirlo. Es un proceso costoso y necesario. Se conocen casos de embragues que duran más de 150.000 kilómetros y otros que no llegan a los 10.000. Todo, por métodos de manejo que los desgastan, como conducir con el pie izquierdo sobre el pedal o demorar mucho el recorrido entre cambio y cambio.

Un automóvil que realice muchos trayectos por ciudad, con paradas y arrancadas constantes, tendrá más posibilidades de gastar el embrague que otro que circule habitualmente por carretera.