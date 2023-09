El actor Billy Miller, protagonista de la exitosa telenovela Hospital General, que se emite en Estados Unidos, falleció este fin de semana, informaron sus familiares, aunque no precisaron las causas de su fallecimiento.

Miller, de 43 años, también hizo parte de producciones muy populares como The Young and the Restless, y All My Children. En Hospital General estuvo cinco años, entre 2014 y 2019.

Según su representante, Marnie Sparer, Miller enfrentaba una lucha contra la depresión maníaca en los últimos tiempos.