Su intención es ayudar a las “mujeres mujeres que se sienten solas y con desesperanzas, para las mujeres que no se ven hermosas a sí mismas, que tal vez están atrapadas en una relación tóxica” como las que ella misma atravesó, para las que están pasando por una enfermedad, que se sienten juzgadas, solas, incomprendidas, que sienten dolor y, también, a los hombres “presionados y formados en esta sociedad y que tiene que demostrar la hombría”.

Natalia Durán se había alejado de Instagram. Había anunciado que estaba atravesando un problema de salud y que necesitaba sanar, tiempo para ella misma. No había dado más información, salvo una que otra historia en la que contaba cómo iba su proceso, de forma superficial.

Al no ser capaz, cuando niña, de defenderse, comenzó a sentir vergüenza por un cuerpo “que yo no podía gestionar”.

Nunca se sintió cómoda y eso también la afectaba, porque ella vendía la idea de empoderarse: “yo, una persona que ha trabajado en lo social, con discurso sobre la mujer, que acepten su cuerpo, por qué me da tan duro quitármelas”.

Durán se puso prótesis mamarias. Ya se las tuvo que quitar. Se las puso porque no soportaba la idea de ver un cuerpo que no se ajustaba a lo que le habían hecho creer que era aceptable.

Las huellas del abuso sexual

Reconstruyó su vida. Comenzó a entender, en ese proceso, por qué le costaba tanto aceptar su cuerpo.

Contó que tiene dos padres: “Soy Natalia Durán porque soy adoptada por Mauricio Durán, uno de los hombres que más admiro y más amo y es, con mi hijo, el hombre más importante de mi vida. El hombre que me ayudó a tener una perspectiva sana y más amable frente a la masculinidad”.

El otro, el biológico, no fue tan bueno. Se llamó Fernando Segura, que ya murió. “Yo antes me llamaba Natalia Segura y no saben lo que ese apellido fue para mí en el colegio”.

Segura abusó física y sexualmente de ella hasta que tenía tres años y también maltrató y abusó a su mamá delante de ella. “El abuso sexual, cuando es un incesto, tiene características complicadas. Esta confusión que queda de la persona protectora que tiene que cuidar a uno, pero que al mismo tiempo es una persona que abusa, deja unas marcas fuertes en la brújula de lo que está bien y está mal en la vida”.

Por eso, Durán dice que sentía que tenía un cuerpo que no le pertenecía, en el que siempre se sintió incómoda.

“Más adelante dos miembros más de la familia biológica de mi mamá también abusaron de mí. Es algo en lo que ya no quiero ahondar y que probablemente a esa parte de la familia le va a sorprender, pero es información que mis hijos, mi papá y todos han compartido conmigo”.