Asimismo, confesó que la separación de la agrupación era un hecho que se iba a dar y él simplemente lo que hizo fue dar la decisión de irse de primero . “Tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero había muchos enredos por detrás. Algunas personas estaban haciendo algunas cosas, había otros que no querían firmar ciertos contratos, así que sabía que se estaba cociendo algo. Y me adelanté”.

La boyband One Direction nació en el programa musical The X Factor en el 201 0. Zayn Malik fue seleccionado junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne para conformar esta agrupación que se convirtió en un fenómeno global. Lanzaron cinco álbumes de estudio y realizaron dos giras mundiales.

Le recomendamos: One Direction con la camiseta de la selección Colombia

“Estábamos tan sobreexpuestos en la banda que por eso me tomé mi tiempo. No debo siquiera dar entrevistas. Y me dijeron ‘bueno, sí, puedes ser un tipo misterioso’. No es necesariamente mi personalidad. Simplemente soy relajado. Conozco a un montón de gente con grandes personalidades y no es quien yo soy”, puntualizó.

Más adelante se refirió también a su relación con la modelo estadounidense Gigi Hadid, la cual iniciaron a finales de 2015. En 2018 terminaron el compromiso, pero en mayo de 2020 regresaron y anunciaron la llegada de su primera hija, llamada Khai.