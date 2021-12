¿Se puede ser influencer con pocos seguidores?

El trabajo discográfico fue presentado en mayo de este año y recoge los temas y artistas que marcaron la vida del músico antioqueño, desde su niñez en el municipio de Carolina del Príncipe, en el Norte de Antioquia.

De esa primera etapa aparecen canciones como Volver, de Carlos Gardel, y No tengo dinero, de Juan Gabriel. De su etapa de adolescente, ya en Medellín, recopiló Todo hombre es una historia, de Kraken, y Dancing in the dark, de Bruce Springsteen. Esa memoria musical la completan, ya en su edad adulta, El amor después del amor, de Fito Páez, y La bilirrubina, de Juan Luis Guerra, entre otros.