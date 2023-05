La propia Amparo Grisales lo pidió para Yo me llamo

Tal y como lo habíamos anunciado hace varias semanas, Pipe Bueno volverá como jurado de Yo me llamo. El canal decidió volverle a apostar a un cantante de música popular para acompañar a Amparo Grisales, pese a las discordias que en las ediciones pasadas tuvieron Jessi Uribe y Yeison JIménez, especialmente este último con ella. Dicen que las discusiones fuera del aire eran reiteradas, que lo que se veía al aire era nada comparado a lo que pasaba fuera de cámaras.

La reaparición de Manuela González en los dramas

La última presencia de Manuela González en un dramatizado se remonta a 2021, cuando hizo parte de De Brutas Nada, que se vio en Prime. El año pasado estuvo como participante de Master Chef Celebrity y desde este miércoles la volveremos a ver en una serie, en Perfil Falso, producción de Netflix.

Vargasvil vuelve con un libro de su vida

Tras varios años alejado de los medios y de las redes, el comediante Crisanto Vargas, Vargasvil, prepara su regreso. No solo estará en Master Chef Celebrity, sino que prepara el lanzamiento de un libro sobre su vida, en el que relatará cómo era ser comediante en pleno auge de los carteles de Medellín y Cali. Espera que una plataforma o uno de los canales privados se interese por su historia.

Renata González ya tiene su página azul de Only Fans

La artista y modelo tolimense Renata González, que hizo parte de telenovelas como Pura Sangre y Mentiras perfectas, se sumó a la lista de actrices que abrieron sus páginas de Only Fans para vender contenido erótico. Renata, que también fue conejita Playboy Colombia, se une a Luly Bossa y Aura Cristina Geithner que hacen presencia en la llamada página azul. 28.49 dólares mensuales vale seguir a Renata.

Insisten con La vuelta al mundo en 80 risas

Pese a que la última temporada de La vuelta al mundo en 80 risas no tuvo la acogida de las ediciones pasadas, Caracol insistirá para diciembre y enero con el programa de humor, que tendría nuevamente a Santiago Rodríguez como presentador. Para tratar de recuperar el impacto perdido preparan el regreso de comediantes como Jeringa y Suso, que no estuvieron este año, pero no estaría Lokillo, una gran baja. También especulan con que Carolina Cruz sería una de las acompañantes de uno de los humoristas en sus recorridos.