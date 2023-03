Sara Uribe reveló en entrevista que otros compañeros de Guarín la buscaron después de su ruptura

Después de mucho tiempo, la paisa de 32 años reapareció en entrevista. Desde que salió del reality de RCN “Survivor, la isla de los famosos”, no había vuelto a dar declaraciones en público.

Reveló que después de su separación tuvo un novio, pero que no lo hizo público en redes sociales, y que durante ese tiempo también le cayeron algunos compañeros de Guarín.

La relación de ambos sumamente mediática, por lo que el entrevistador no desaprovechó la oportunidad para preguntarle de nuevo por el tema, a lo que ella accedió, aunque le había dejado claro previo a la entrevista que no quería hablar sobre el asunto.

Esta fue la conversación:

Sara Uribe: “Los pretendientes nunca te van a dejar de llegar”.

‘Dímelo King’: “¿Futbolistas te llegaban después de eso?”.

Sara Uribe: “Si, uf”.

‘Dímelo King’: “¿Hasta compañeros del pana?”.

Sara Uribe: “Muchos, sí. Pero yo aprendí a decir que no. A mí me respetan mucho, demasiado porque si quieren salir conmigo saben que por un DM no les voy a salir. Si se mentaliza un hombre para salir conmigo tiene que tener pantalones para corretearme y hacer que yo llegue a él. Búscame, conquístame y cuídame”.