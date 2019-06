El colombiano Sebastián Grey ganó Project Runway

El diseñador colombiano Sebastián Grey fue el ganador del Project Runway Estados Unidos, el principal reality show de moda en la televisión internacional.

Es el primer colombiano en participar y ganar este famoso concurso televisivo. Hace algunos años el colombiano Jorge Duque había logrado el triunfo en la versión latinoamericana de este mimo programa.

Este talentoso vallecaucano, quien hizo parte del equipo creativo del diseñador Andrés Otálora, se hizo acreedor a 250 mil dólares en efectivo y el título de nueva estrella internacional del diseño de modas.

Fue la temporada 17 de este concurso, título que obtuvo al haber superado con éxito todas las pruebas impuestas por los jueces a lo largo de la competencia, sin haber quedado amenazado ni una sola vez.

El vallecaucano no es ajeno al mercado de la alta moda, ya que con 10 años de experiencia ha trabajado con diseñadores de renombre como Lina Cantillo y Andrés Otálora. Tiene 32 años, nació en Cali y desde muy joven trabajó en el negocio de cuero de su familia mientras crecía, aprendiendo sus habilidades para el detalle y la precisión al escuchar lo que el cliente quería y mantenerse al día con las tendencias de la cultura pop.

Sebastián decidió dedicarse al diseño de modas después de asistir a una presentación de ballet con sus padres. Así fue como terminó asistiendo a Incolballet, la escuela de ballet perteneciente al Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Fue allí donde comenzó a prestar mucha atención a los detalles de los trajes que se confeccionaban para los bailarines y cómo estos cobraban vida y contaban historias a través del expresionismo.

También desarrolló una férrea disciplina para lograr sus objetivos, la cual continúa implementando hasta el día de hoy. Posteriormente, Sebastián se matriculó en la Academia de Dibujo Profesional de Cali, donde se especializó en diseño de modas. Ganó una beca para asistir al Instituto Marangoni en Miami, Florida, donde continuó desarrollando y definiendo sus colecciones y capacidades como artista.

Sus colecciones como diseñador profesional se han visto en toda Colombia y ha sido propietario y operador de tiendas en Cali y Medellín bajo su marca Sebastian. La visión y la esperanza de este talentoso diseñador de modas caleño es tomar por asalto a los Estados Unidos y al extranjero con sus conceptos sofisticados, métodos de construcción poco convencionales y atención a los detalles de gama alta.

El proceso para llegar a ser el ganador del reality número uno de diseño de modas a nivel mundial no ha sido para nada fácil. A pesar de ser ciudadano americano y estar casado con su pareja, el norteamericano Matthew Grey, no fue fácil conseguir trabajo en su profesión por no haber podido validar su título profesional.

Sus intentos de buscar un empleo en lo que sabe hacer se vieron truncados por diversos factores, llegando a ser víctima de discriminación por su condición de latino. Debido a esto tuvo que desempeñar tareas domésticas a domicilio, labor que realizaba antes de ser aceptado en Project Runway.

“No me avergüenza decirlo. Limpiaba casas para sostenerme y para aportar a la economía de mi hogar. Es un trabajo que dignifica porque es duro pero honesto, aunque siempre supe dentro de mí que era una etapa, un escalón de los muchos que un ser humano cualquiera tiene que subir en la búsqueda de sus sueños”, comentó el talento colombiano.

La temporada número 17 de Project Runway, la cual fue estrenada el pasado 14 de marzo fue el inicio del camino largo y exigente para lograr el triunfo. Su esposo, Matthew Grey, estadounidense de nacimiento y con quien se casó hace tres años en Fort Lauderdale, fue quien más lo motivó a inscribirse en el reality.

Pese a que su inglés no es perfecto, Sebastián logró completar, luego de horas y horas, un extenso cuestionario de casi 150 preguntas en internet, el cual envió junto con su curriculum justo media hora antes de que se cerraran las inscripciones.

Cuando recibió la noticia de que había sido pre seleccionado su sorpresa fue mayúscula, pues son cientos de miles las personas que se inscriben buscando un espacio en la competencia. A partir de ese momento tuvo que someterse a una serie de entrevistas y pruebas en Miami para demostrar que es capaz de diseñar y coser.

Finalmente y luego de una espera de dos meses, recibió la llamada mediante la cual le anunciaron que era uno de los dieciséis diseñadores escogidos para participar en Project Runway, el reality que se realiza en New York y que ha lanzado al estrellato internacional a diseñadores como Christian Siriano, Santino Rice, Mondo Guerra y Michael Costello, entre otros.