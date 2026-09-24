Sebastián Vega y su lucha contra la adicción: “La puerta sigue ahí”

Sebastián Vega habló abiertamente sobre su relación con el alcohol y aseguró que, pese a llevar más de tres años sin consumir, todavía se reconoce como una persona con adicción. El actor explicó cómo vive su abstinencia, qué situaciones identifica como señales de alerta y cuál ha sido el papel de su esposa, Valentina Ochoa, durante este proceso.
Durante una entrevista junto a Ochoa en el pódcast Realidades Ocultas, Vega aseguró que dejar de beber no significó que desaparecieran los pensamientos relacionados con el consumo. Para él, la abstinencia implica una vigilancia constante y la necesidad de trabajar diariamente para evitar una recaída.
“Yo sigo siendo adicto. La adicción no se me ha quitado”, afirmó el actor.
Vega situó el inicio formal de su abstinencia el 13 de marzo de 2023, fecha que su esposa también recuerda como un momento decisivo en la relación. Ochoa aseguró que desde entonces percibió una transformación en su esposo.