Claro y Grupo Aval lanzan Claro Pay, una billetera digital para acelerar la inclusión financiera

En el marco del Claro Tech Summit 2026, Claro Colombia y Grupo Aval anunciaron este jueves una alianza para lanzar Claro Pay, una nueva billetera digital con la que buscan ampliar el acceso a servicios financieros y reducir la dependencia del efectivo en las transacciones cotidianas.

El anuncio fue realizado por Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de Claro Colombia, y María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, quienes explicaron que la plataforma combinará la cobertura y conectividad de Claro con la infraestructura y experiencia financiera del Grupo Aval.

“Es una billetera para todos”, señaló De Gusmão durante el lanzamiento.

La plataforma permitirá a los usuarios hacer transferencias en línea, pagar facturas mediante códigos QR, realizar recargas y comprar paquetes de telefonía móvil, además de contemplar retiros de dinero en cajeros y operaciones a través de corresponsales bancarios.

Uno de los principales focos de Claro Pay serán los usuarios prepago. De acuerdo con el presidente de Claro Colombia, 70% de los clientes móviles de la compañía utilizan esta modalidad y, por ello, la billetera tendrá ofertas de paquetes prepago como uno de sus principales diferenciales.

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