¿Cómo fue la preparación de su personaje de Michelle, la novia de Rigo?

“No tuve la oportunidad de viajar a Medellín reunirme con ella, porque todo pasó muy rápido, pero sí tuve la ocasión de hablar con ella por teléfono.

Es una persona muy generosa, me mandó fotos y videos de su vida, estuvimos hablando muy largo, me contó muchas historia de sus relaciones familiares, de su relación con Rigo, me mostró sus perros, a su mamá, a Carlota (la hija), así que aunque no tuve la oportunidad de verla personalmente, sí la conocí muy bien.

Fue muy generosa dándome muchos consejos, así que escucharla para mí fue súper importante. Me permitió grabarla en video y voz, que fue algo que usé todo el tiempo durante las grabaciones, verla y escucharla era algo que me ayudaba muchísimo”.

¿Y con los directores y compañeros...?

“Siento que fue una construcción muy en equipo, desde la generosidad de los directores Juan Carlos Mazo y Catalina Hernández, de tener la libertad de hacerles preguntas.

Juan Pablo (Urrego) fue un gran apoyo también, porque él sí pudo pasar un poco más tiempo con ellos (con Rigo y Michelle). De hecho, me mandó unos audios que él pudo tomar de las conversaciones que tuvo, entonces fue un trabajo en equipo, nos apoyamos mucho entre todos y nos sentimos apoyados por Rigo y por Michelle”.

¿ Y el tema del acento, cómo fue el proceso?

“Fue un reto grande, yo había hecho de paisa antes, pero era muy diferente porque no tenía que parecerme a nadie, y esta vez sí tenía que tratar de ser muy fiel a ella.

Michelle habla muy pausado, muy suave, pero al mismo tiempo su tono de voz es mucho más grave que el mío, entonces me tocó trabajarlo, no hablar tan agudo. Fue algo que disfruté muchísimo, me sentí muy acogida por todos. Me dieron un diccionario paisa que me ayudó un montón para buscar dichos y hablar con naturalidad el acento.

También me ayudó muchísimo que los dos directores son paisas y que en su mayoría el elenco es de Antioquia.

Yesenia, Mauricio y Elizabeth, que eran los con los que yo más grababa, que era mi familia, los tres son de Medellín, entonces para mí era buenísimo estar todo el tiempo hablando con ellos”.

¿Como actriz, interpretar un personaje real, que está vivo, es más difícil, como el caso de Michelle?

“Sí, es muchísimo más difícil tener que representar a una persona que hace parte de la vida real, porque la gente la conoce y compara o esas mismas personas pueden opinar, así que tienes que ser mucho más respetuoso y tener más cuidado. Sí es un reto mucho más grande, pero también más gratificante.

Siento que Michelle y Rigo se han sentido bien representados y eso a mí me da tranquilidad, porque eso me tenía muy pensativa, nerviosa, me daba mucha angustia y ansiedad, porque no quería que se sintieran irrespetados”.