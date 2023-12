Si hay programa exitoso, y querido por los televidentes, es Desafío, tanto así que en 2024 cumple 20 años al aire, casi siempre con altos índices de rating.

Para la celebración de las dos décadas al aire, se especuló con una serie de variaciones en el formato (propio de Caracol) como el regreso de las grabaciones al exterior, en paradisíacas playas, la presencia de famosos o de ganadores de ediciones pasadas entre los participantes, así como si podría volver la “lucha de las regiones”.

Para resolver estas inquietudes EL COLOMBIANO conversó con Andrea Serna, que la semana pasada estuvo de visita en Medellín, como embajadora de una importante marca.

Se hace en Colombia

A la pregunta si las grabaciones se van o se quedan en el país, Andrea Serna respondió que inicialmente se tenía la idea de sacar el Desafío “a tierras lejanas, con paisajes exóticos”, pero en medio de las conversaciones nació la idea de quedarse en Colombia para tener mayor interacción con los “desafiólogos”, como con cariño le dicen a los que siguen el programa temporada tras temporada.

Para eso ya se están remodelando las locaciones donde se hizo Desafío The Box (2021, 2022 y 2023), en Tobio, Cundinamarca, para una nueva propuesta, “con la idea de que la gente pueda ir a ver las pruebas o interactuar, algo que era casi imposible, porque el formato era muy hermético y ahora quieren abrir las puertas para que los seguidores puedan formar parte del espacio”.

Sobre los participantes que estarán en las pruebas, la presentadora dijo que todavía no hay definiciones, en especial porque las convocatorias están abiertas hasta el 23 de diciembre.

“Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que va a haber una mezcla muy importante”, contó Andrea en charla con el periódico.