Carlos Torres prepara el regreso de Charly Flow

“No mucho, al contrario, me tocó reprimir mi personalidad, sacar a Carlos Torres del todo, soy costeño, de Barranquilla, y tomar el acento paisa fue complejo, además soy el polo opuesto a lo que es un intérprete de reguetón, yo soy más clásico y tranquilo, fueron muchas cosas que me tocó reprimir y encontrarle la personalidad a Carlos Cruz, Charly Flow”.

“No, no la he podido ver, esa repercusión habla muy bien del producto, no solo por esta adaptación, sino que estamos en Netflix y estrenamos este miércoles 13 de marzo en Telemundo Internacional para 20 países. Es una bendición y un orgullo que las producciones nacionales y el talento esté rompiendo fronteras”.

“La verdad es que no he podido dejarlo, por el boom que sigue teniendo la telenovela, lo que sí voy a hacer antes del rodaje de la segunda parte es ir a Medellín una semanita y volver a ver la historia”.

“Me gusta muchísimo lo que hacen J Balvin, Maluma, Reykon, Nicky Jam y Farruko, de la vieja escuela escucho a Daddy Yankee y Don Omar. Solo conozco a mis amigos de Piso 21, que son unos referentes, y Sebastián Yatra, que estuvo con nosotros en la novela, pero no he tenido la ocasión de hablar con Balvin, me encantaría, o con Maluma o Nicky Jam. En redes sociales Cosculluela puso que se estaba viendo La reina del flow, ojalá se me dé la oportunidad de conocerlos”.