En cuanto a la duración, prepárese, tenga listas las crispetas en casa por que cada episodio parecerá una película.

Según Netflix el penúltimo capítulo durará una hora 25 minutos y el último será de dos horas y 20 minutos.

En su cuarta temporada Stranger Things ha acudido a las nostalgias, al rock de los años ochenta. En su banda sonora la serie –creada por los hermanos Duffer– ha sabido actualizar el sonido de los años anteriores de la caída de la cortina de hierro. Ese ha sido el caso de Running Up That Hill, la canción de Kate Bush que salva a Max –personaje de la ficción televisiva– de las garras de Vecna, el antagonista mítico de Once y sus compañeros adolescentes.

La canción de Kate Bush se convierte en una línea principal narrativa de la serie adolescente de terror y ciencia ficción que ha cautivado a las audiencias de la plataforma de Netflix. La voz de Bush fue descubierta en la década de los setenta por el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour. La guitarra principal de Comfortably Numb y de Echoes sirvió para que Bush firmara por la casa discográfica EMI.