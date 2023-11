Uno de esos fanáticos es el director Shawn Levy, el mismo de Free Guy , The Adam Project , quien dirigió algunos episodios de Stranger Things (y produjo más de 30) y que presentará Deadpool 3 el próximo año.

La historia tiene fanáticos en todo el mundo: los lectores de La luz que no puedes ver, del escritor estadounidense Anthony Doerr, publicado en 2014 y que ganó al año siguiente el Premio Pulitzer como mejor obra de ficción.

“Creo que ayudó que abordara esto como un fan. Entonces, yo mismo sentí la presión de hacer felices a los fanáticos, y luego supongo que el desafío es identificar cuáles son las cosas que son icónicas y se deben preservar, cosas como la maqueta, la lata de duraznos, la relación padre-hija, etc. Pero también otro desafío es que necesitas conectarte con los personajes lo suficiente como para saber lo que harían o dirían incluso cuando sea diferente al libro. Mi guionista Steven Knight dice que el libro es una montaña, la montaña siempre estará ahí, hicimos un cuadro de la montaña. No estamos tratando de reconstruirla”.

“Yo lidero con entusiasmo (risas), no siento entusiasmo por todo, pero cuando lo siento, necesito perseguirlo y se convierte en un motor dentro de mí. Y usas un término interesante, dices: ‘una película de cuatro horas’ y la verdad es que una vez que leí el libro —me encanta el libro— y cuando leí los guiones, la adaptación, decidí dirigirlo todo yo mismo y no lo vi como una serie de televisión, lo vi como una película de cuatro horas y quería que se sintiera y pareciera cinematográfico. Quería que fuera grande en imágenes, pero también en emoción”.

Desde el primer episodio se siente la conexión con las dos actrices que interpretan a Marie. ¿Cómo encontró a las increíbles Aria y Nell?

“Para encontrar intérpretes que sean ciegos no se puede hacer de la manera convencional. No puedes llamar a una agencia, no puedes llamar a un manager. Hice un casting abierto por Internet y obtuve más de 1.000 audiciones, personas filmándose a sí mismas en sus iPhones, sus computadoras y entre más de 1.000 personas encontré a esta niña de siete años (Nell Sutton) en un pequeño pueblo de Gales y encontré a esta estudiante de posgrado (Aria Mia Loberti) que estudiaba retórica en Penn State (se graduó con los máximos honores en Filosofía, Estudios de la Comunicación y Ciencias Políticas, hizo una especialización en lengua y retórica del griego antiguo, y recibió su maestría en retórica antigua, también con honores). Ambas son legalmente ciegas, ninguna había actuado profesionalmente antes y, sin embargo, tenían algo mágico, fuerte e inteligente y sabía que eso sería suficiente para construir un personaje”.