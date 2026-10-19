Dolph Lundgren, ingeniero químico y actor en Rocky, cuenta cómo pasó de villano a presentador

Por Sergio Villamizar / Colprensa
A inicios de los años ochenta, un joven sueco con un máster en ingeniería química llegaba a Estados Unidos al haber ganado una beca en matemáticas para estudiar en el MIT.
Pese a su 1.96 metros de estatura y su cuerpo atlético trabajado gracias a su pasión por el judo desde la adolescencia, y más adelante por el karate, Dolph Lundgren no aterrizó en Estados Unidos, como muchos otros, para cumplir el sueño de ser estrella de cine, pero lo logró.
Más por tener un ingreso extra, que por verdaderas ambiciones de convertirse en actor –o una persona famosa–, hizo una primera pequeña aparición en una de las películas de James Bond, A view to a kill, pero antes de que se estrenara, fue invitado para realizar el casting para una nueva película de boxeo, sin saber que sería la cuarta entrega de Rocky, y que sería para hacer el papel del villano principal: Iván Drago.
Más de cuatro décadas después, y con una trayectoria que supera los 150 largometrajes, Dolph Lundgren viaja por el mundo y la gente de todas las edades no dejan de llamarlo por su personaje en Rocky IV: Iván Drago.
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Ahora, a sus 68 años de edad, se une a History Channel para ser el presentador y productor de una nueva serie, Grandes Máquinas, que se estrenará en la noche del miércoles 28 de octubre, presentando las máquinas más extraordinarias jamás creadas, desde el cohete Saturn V que llevó al hombre a la Luna y el tren de levitación magnética de Shanghái hasta el avión supersónico Concorde, las primeras computadoras personales, gigantes de la ingeniería y sorprendentes tecnologías de espionaje.