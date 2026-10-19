De la Espriella estaría ahorrando $54.000 millones con casi 5.000 contratistas menos: así ha sido el recorte

El gobierno de Abelardo de la Espriella expidió una circular que pone techo a la contratación en el Estado: desde 2027, las nuevas órdenes de prestación de servicios no podrán superar el 25 % de lo que cada entidad contrató en 2025 y 2026. La medida formaliza un recorte que ya está en marcha. En sus primeros dos meses, el Gobierno pasó de 102.338 a 97.765 contratistas, 4.573 menos de los que recibió de Gustavo Petro.
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La circular se suma a la Directiva 04, que ordenó revisar el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios que están vigentes. Según el Gobierno, el objetivo es recortar la burocracia innecesaria, a la que señala como una de las causas de la crisis fiscal.
Según una revisión de La Silla Vacía a contratos de prestación de servicios registrados en el Secop II, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre, se registraron 4.573 puestos menos, una caída cercana al 4 %. Mientras que en el mismo periodo de sus mandatos, Iván Duque los aumentó 2 % y Petro, 4 %. El ahorro iría por ahora en 54.000 millones de pesos.
Siguiendo ese análisis de datos, el recorte tiene que ver con contratos que no se renovaron: se vencieron 11.839 contratos y solo 1.562 volvieron a ser ocupados por la misma persona.