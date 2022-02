Escribir sobre lo que opinaba fue una costumbre para el bumangués José Manuel Acevedo desde que tenía 14 años. Quizá por ello el periodismo lo fue conquistando cuando le abrieron, a esa edad, espacios que dejaban los columnistas del diario Vanguardia de Bucaramanga; era la oportunidad perfecta para opinar.

“Los medios de comunicación me gustaron desde siempre. A los 14 años en Bucaramanga leía mucho la prensa. Un día se me ocurrió pedirle una cita al director de Vanguardia Liberal (su nombre en ese momento) y le dije que yo quería opinar, que los jóvenes teníamos cosas para aportar en los debates cruciales de la sociedad. El tipo me dijo: ‘listo, venga y nos escribe de vez en cuando y cuando un columnista no pueda escribir por alguna razón, entonces metemos su artículo de relleno’”.

El “relleno” se fue convirtiendo en algo muy serio, tanto que sus ganas de escribir y opinar llegaron a Bogotá donde consiguió ser columnista del diario El Espectador, usando el mismo discurso: “¿Por qué no les abren las puertas a los jóvenes para opinar en el diario?”. Y así ha seguido, opinando en diferentes publicaciones del país, como Semana y El Tiempo, sobre la realidad nacional.