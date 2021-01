Factor X tuvo más rating que Sábados Felices

La noticia del regreso a la pantalla de la popular serie de televisión Sex and the City provocó reacciones encontradas entre sus seguidores, que aplaudieron el retorno de la las chicas de Nueva York, pero lamentaron que una de ellas no estará en esta nueva etapa.

La producción regresará a la televisión con una serie de HBO Max que contará como protagonistas con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis pero en la que no estará Kim Cattrall.

And Just Like That... es el título de esta nueva...