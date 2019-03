¿Cómo será el final de Yara y Jorah en GOT?

Ninguno de los dos se ha cruzado en la serie. Ella es Yara, la hermana aguerrida y valiente de Theon Greyjoy. Él es Ser Jorah Mormont, el abnegado y enamorado seguidor de Daenerys Targaryen.

Las batallas de ella se han dado en alta mar, las de él en el camino que su reina ha seguido por todo Poniente para conquistar el trono de hierro. Han sobrevivido en las temporadas de la serie y a partir del 14 de abril, fecha de estreno de la última, se sabrá su futuro.

Tanto la actriz Gemma Whelan como el actor Iain Glen han vivido Juego de Tronos de manera diferente. Compartieron sus opiniones en esta entrevista conjunta cedida por HBO para EL COLOMBIANO.

¿Cómo comienza la temporada final para cada uno?

Gemma Whelan (GW): “Yo soy prisionera de Euron Greyjoy (el tío) en un barco”.

Iain Glen (IG): “Por mi parte ha vuelto al abrazo amoroso de Daenerys, que es en el que ha estado trabajando durante las últimas dos temporadas. Obviamente, la Gran Guerra es inminente. Ha habido movimientos hacia el final de la última temporada de tratar de enfrentarse al Ejército de los Muertos y de persuadir a las personas de que ellos realmente existen. Ahí es donde está él. Él es su jefe militar y la mano derecha. Ha aceptado que Tyrion es ahora su sabio asesor y que ahora tiene un papel diferente. Creo que está muy contento donde está y considero que ha perdido cualquier pasión sexual por ella”.

¿Y cómo la va Jorah con Jon Snow?

IG: “Podría decir que lo lleva bastante bien. Él no quiere poner en peligro la relación que tiene con ella después de que se sintió tan alejado. Es un alma noble y no quiere dar la sensación de que está herido o confundido así en el fondo, por supuesto, algo se deba estar moviendo dentro de él”.

¿Hacía dónde creen que van sus personaje este año?

GW: “Yo tengo la esperanza de que habrá una circularidad, en términos de la relación de Yara con su hermano Theon y de cómo ella ha tratado siempre de salvarlo. ¿Él se pondrá o no de pie para ayudarla ahora que ella lo necesita? Eso estaría bien”.

IG: “Por mi parte está un enfrentamiento vital para la serie. Como el humano contra el sobrehumano, pero hay otras variables, incluidos los dragones, y uno de ellos también trabaja para el otro lado. Se trata de la batalla de todas las batallas y si podremos tener éxito. Todo es como arrojar una moneda al aire. Hay disputa y confusión, incluso dentro de las alianzas. Es un grupo muy dispar de personas que han estado en desacuerdo durante ocho temporadas y ahora están tratando de unirse y cumplir el mismo propósito. Cualquier cosa podría pasar”.

¿Ambos vivieron la lectura del guion que se hizo entre todo el elenco esta última temporada?

GW: “Todos fuimos invitados, pero yo acababa de tener un bebé, así que no pude asistir”.

IG: “Tenías una buena excusa”.

GW: “Sí, Bryan Cogman (del equipo de producción de la serie) gentilmente lo leyó por mí”.

IG: “Yo puedo decir que fue una experiencia increíble. Nunca lo habíamos hecho antes. Esta fue la primera vez en que se leyeron los seis episodios a la vez. Nos sentamos alrededor de una mesa enorme con los directores, los jefes de departamento. Lo leímos de principio a fin en el transcurso de dos días. Fue una experiencia realmente unificadora y muy conmovedora. Cuando escuchas la lectura principalmente de la gente que hace los roles, obtienes un arco encantador y escuchas la historia”.

Al terminar la serie les regalaron un guion gráfico enmarcado. ¿Qué tenía el suyo?

GW: “El mío fue la introducción de Yara en el caballo, la situación con Theon. Esa sería mi introducción, siempre ha sido la escena que la mayoría de la gente me pregunta”.

IG: “Para mí fue la secuencia de gladiadores en el Gran Foso de Meereen frente a Daenerys. Estaba muy bien hecho”.

En el recorrido de Ser Jorah y Yara en la serie, ¿hay algo al mirar atrás que no vayan a extrañar?

GW: “En mi caso lo único que me alegra es no tener que correr a lo largo de una playa de arena con el traje de Yara. No hay una forma delicada o digna de hacerlo. Hay muy poco apoyo en esas botas. La arena por naturaleza no es muy favorable y tratar de correr a lo largo de la playa con un aspecto convincente y luego saltar en un bote fue todo un desafío para mí. Estoy muy contenta de no tener que hacerlo otra vez”.

IG: “De alguna manera lo difícil hace que lo disfrutes”.

GW: “Sí, tienes razón”.

IG: “Cuando estábamos en Islandia y teníamos que levantarnos muy, muy temprano para tratar de aprovechar al máximo la luz del día, era difícil hacerlo diario. Pero entonces estabas en el paisaje más impresionante. Trabajas y te sientes exhausto, pero después viajabas de regreso a casa para tomar una copa con todos. Es la trampa de hacer lo que haces, lo hace Tronos. En el fondo no ves con resentimiento ni un segundo”.