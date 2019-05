Game Of Thrones y el capítulo en el que regresó la intriga

Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow (Ahora Aegon Targaryen) lo dijo en una entrevista al portal de Entertainment Weekly: el episodio cuatro describiría los resultados de la Batalla de Winterfell y la derrota al Rey de la noche. Era uno de sus favoritos en esta temporada.

Atención Spoilers, si no ha visto el capítulo es mejor que detenga su lectura.

Harington precisó que después de la gran batalla cerca de 20 personajes principales permanecían en Invernalia y le dijo a la publicación, “El mundo está a salvo ahora. Ellos están celebrando y despidiendo a los amigos perdidos. Pero como audiencia ustedes dirán !Es el cuarto episodio algo va a pasar! Y eso es lo especial porque los personajes también están conscientes de eso. Hay algo retorcido e incómodo en eso. Es muy Shakespeare”.

El episodio de 1 hora y 18 minutos fue dirigido por David Nutter, el mismo que tuvo a cargo los dos primeros de esta última temporada.

David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie explicaron que la primera escena, el sepelio colectivo, era la manera de comenzar este relato, la oportunidad de decir adiós a personajes tan importantes en las ocho temporadas.

De ahí la celebración. El hecho de que Daenerys nombrara a Gendry Lord de Bastión de Tormentas fue un guiño a buscar ser aceptada, en la fiesta por el triunfo se dio cuenta de que Jon tenía el cariño de la gente, ella no, “El tiene el amor y el respeto de su pueblo y ella no puede equipararse”, explicó Weiss.

Una escena que para algunos pasó desapercibida fue la reacción de Jaime al darse cuenta de Gendry era el hijo bastardo de Roberth Baratheon, se suponía que en Desembarco del Rey habían matado a todos los posibles bastardos para que nunca hubiera un reclamo del Trono de hierro, por eso su cara.

El resto, en esa cena de celebración, fue beber vino hasta saciarse. Lo que sigue mientras el jolgorio pasa por varios momentos claves.

La relación de Brienne y Jaime era ese instante para tener felices a los seguidores, un “fanservice” pedido en las redes sociales desde hace mucho, aunque la solicitud se intensificó cuando él la nombra Caballero de los Siete Reinos en el segundo episodio de esta temporada.

La conversación entre Sansa y El Perro reivindica que ella, Lady de Invernalia, ha cambiado, “No soy el pequeño pájaro”, dijo y probablemente tendrá un papel clave en lo que viene.

Arya no celebró con todos, a pesar de que Daenerys ofreció un brindis por ella como salvadora de Invernalia en la guerra contra el Rey de la noche. Gendry tuvo que salir a buscarla para darle la noticia de su nombramiento pero además para pedirle que se casara con él y que fuera Lady de Bastión de Tormentas. Sin dar más detalles seguro los románticos esperaban una reacción diferente de Arya pero esta no se dio. Para recordar que ella, en la primera temporada, le dijo a su padre cuando le sugirió que algún día sería una Lady y tendría hijos y familia, que ella no sería nunca una Lady.

Según Benioff y Weiss, los lazos familiares entre Jon y Daenerys le juegan una mala pasada al primero, cuando intentan retomar su relación en esa charla al calor de la hoguera. “Ella creció con las historias de amor entre sus ancestros por lo que no es extraño, mientras que para él lo es”, precisa Benioff en el video publicado por Game of Thrones en su cuenta de Youtube inmediatamente terminó el episodio. Esa relación tia, sobrino va a ser nombrada en varios momentos del capítulo.

Más allá de eso, la preocupación de Dany es el trono y que él, Jon Snow, o más bien, Aegon Targaryen, pueda reclamarlo. Lo que no habían mostrado en episodios anteriores fue la afirmación que él le hizo a ella: “Ya te dije, no quiero el trono”. Al parecer, así no lo quiera, todos creen que puede y merece tenerlo. En los libros, ya Duncan el pequeño, otro de los Targaryen de pelo oscuro, renunció al trono por Jenny de Piedrasviejas, a quien Podrick nombra en la canción que interpreta en el segundo episodio. Ahí se relacionan ambas historias. Ya antes, un Targaryen, había renunciado al trono por amor.

Ella le pide que guarden el secreto, entre lágrimas. Él insiste en contarle a Arya y Sansa y lo hace. “La verdad nos destruirá”, le dice Daenerys. ¿Será una premonición para el final?

Para Benioff es claro que cuando Jon le cuenta la verdad a Arya y Sansa sigue creyendo que todos aprenderán a vivir juntos sin problemas. Weiss añade que Sansa fue aprendiz de Meñique y que a pesar de haberle prometido a Jon que no le diría a nadie ese secreto, “ella sabe que pasará si le da esa información a Tyrion”.

Daenerys tiene prisa en reclamar su trono y eso la lleva a Boca Dragón, allí sucede la primera muerte del episodio, la de Rhaegar, el dragón que cae herido con la ballesta que crearon en Desembarco del Rey.

En ese mismo ataque, Missandei es capturada por Euron Greyjoy y llevada a Cersei.

El desespero y ansia de poder de Daenerys pone a Tyrion y a Varys a dudar de sus capacidades y ambos, que ya conocen el secreto no tan secreto, hablan del tema en una conversación que tiene tintes de traición y conveniencia. Regresó Game of Thrones a sus orígenes: la intriga, confabulación y el misterio.

Jon y Ser Davos viajan a Puerto Blanco y luego a Boca Dragón. Jon le entrega a Tormund a su lobo huargo Ghost. Un momento para lagrimear cuando Jon le ofrece solo una mirada a su fiel mascota y este gime de tristeza. Pero no fue el único instante triste (aunque sí uno de los más comentados en Twitter). Otro, la despedida de Jaime y Brienne, como explican los showrunners, “él toma la decisión de regresar con Cersei”. Esa lucha interna entre el Jaime malo y el bueno que lo hace dar ese giro.

Más lágrimas con la muerte de Missandei a manos de La montaña quien la ejecuta a la vista de Daenerys, Gusano Gris, Varys, Tyrion y todo el ejército inmaculado. Dracarys fueron las últimas palabras de la fiel seguidora de Daenerys, “fuego de dragón”, según la traducción en alto valyrio.

¿Más preguntas que respuestas?

Son varias las dudas que quedan en los espectadores y fanáticos de la serie después de este capítulo que se llamó “El último de los Stark”. ¿Qué va a pasar con Jaime? ¿Qué fueron a hacer Arya y El Perro al sur? ¿Daenerys se está volviendo loca, como su padre? ¿Cuál es la estrategia de Sansa, querrá que su “hermano” reclame el trono?¿La montaña y El Perro se volverán a encontrar?¿Volverá Yara? ¿Tyrion y Varys traicionarán a Daenerys?

Preguntas que deberán resolverse a solo dos episodios para el final, ambos de 1 hora y 20 minutos. Mientras pasan los días y se resuelven puede opinar ¿Le gustó este episodio? ¿Cuál de los cuatro ha sido el mejor para usted?