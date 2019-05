Habló George R. R. Martin ¿Será distinto el final de los libros a la serie?

Los más de un millón trescientos mil seguidores que tiene el escritor estadounidense George R. R. Martin (creador de Juego de Tronos) en Twitter estaban esperando su reacción después del final de Game of Thrones.

La serie más premiada y pirateada de la televisión terminó el pasado domingo y como los libros no están terminados, la pregunta generalizada era si sus textos (2 tomos le faltan a Canción de hielo y fuego) terminarán como lo hizo la serie o serán diferentes –la narración televisiva superó a los libros desde la sexta temporada–.

El escritor, en su página web, escribió un texto en el que, para empezar, agradece lo que ha significado la serie en su vida: “Es difícil creer que se acabó. Los años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Realmente puede haber pasado más de una década desde que mi gerente Vince Gerardis organizó una reunión en Los Ángeles, y me senté por primera vez con David Benioff y D.B. Weiss (showrunners de GoT) para un almuerzo que duró mucho después de la cena? Les pregunté si sabían quién era la madre de Jon Snow. Afortunadamente, lo hicieron. Así fue como empezó. Terminó anoche”, dijo.

Lo de la madre de Jon Snow fue la pregunta con la que Martin trató de “corchar” a los futuros realizadores de la serie y no lo logró, tanto Benioff como Weiss, habían leído los libros hasta dos veces (así lo explicaron en una entrevista televisiva).

Martin considera que este ha sido un “paseo salvaje”, en relación a lo que pasó en cerca de 10 años de trabajo, “la serie ransformó a un grupo de actores talentosos, pero en gran parte desconocidos, en grandes celebridades y estrellas. Aún menos me imaginé que de alguna manera también me convertiría en una celebridad ... y si se me dijera la verdad, todavía no estoy seguro de cómo sucedió eso”, anotó.

El escritor agradeció al elenco y el equipo de producción y no hizo ninguna crítica al manejo de personajes y diálogos en esta última temporada, “En las próximas semanas y meses, puedo publicar algunos de mis momentos favoritos de la realización de este programa, una y otra vez, cuando me sienta nostálgico, pero ahora mismo, hay muchos recuerdos, y no hay tiempo para hacerlo con toda justicia”.

Sobre si su final será diferente precisó: “¿Cómo terminará todo? Oigo a la gente preguntando. ¿El mismo final que el show? ¿Diferente? Bueno, sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí”, fue su respuesta.

Sobre sus libros, los dos que le faltan para completar la saga, Los vientos de invierno y Un sueño de primavera reconoció que se ha demorado pero que estarán listos.

Lo que sí se puede concluir en su texto fue lo comprensivo que fue ante Benioff y Weiss que han sido muy criticados por el final: “Yo estoy trabajando en un medio muy diferente al de David y Dan, nunca lo olviden. Tenían seis horas para esta última temporada. Espero que estos dos últimos libros míos llenen 3000 páginas manuscritas entre ellos antes de que termine... y si se necesitan más páginas, capítulos y escenas, los agregaré”

Sobre la diferencia entre los libros y la serie es claro que hay personajes que nunca aparecieron en la pantalla, y otros que murieron en el programa pero que aún viven en los libros, “así que, como mínimo, los lectores aprenderán lo que le sucedió a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo. Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan el Galante, Aegon VI, y una gran cantidad de personajes grandes y pequeños que los espectadores nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Y sí, habrá unicornios ... de una especie”.

Y concluyó: “¿El libro o la serie, cuál será el ‘verdadero’ final?”, preguntó. “Es una pregunta idiota. ¿Cuántos hijos tuvo Scarlett O’Hara?”, dijo en referencia al filme “Lo que el viento se llevó”, cuya heroína tuvo varios hijos en la novela pero uno solo en la película.

Entre 1996 y 2011, Martin escribió cinco tomos de la serie de novelas Canción de hielo y fuego. Este es su orden:

1. Juego de Tronos (1996)

Es la primera entrega escrita por George R. R. Martin de la serie de textos llamados Canción de hielo y fuego.

2. Choque de reyes (1998)

Esta segunda parte de la serie continúa donde acabó Juego de Tronos. Todas las actividades se desarrollan en Poniente.

3. Tormenta de espadas (2000)

Es la novela más extensa de la serie y continúa donde termina Choque de reyes. En algunos países se publicó en dos partes.

4. Festín de cuervos (2005)

Este libro empieza donde terminó Tormenta de espadas y los hechos que ocurren son simultáneos a los de la siguiente novela.

5. Danza de dragones (2011)

Es la quinta de las siete novelas que contienen la serie de George R. R.Martin. Los dos próximos títulos no se han publicado.