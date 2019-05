¿Y qué será de la TV sin Game of Thrones?

Eran tres dragones. Se llamaban Viserion, Rhaegal y Drogon, por si usted no siguió la pista de la serie de la que todos hablan, la del bendito trono de hierro por el que han rodado cabezas. Y no es una exageración.

Además, el penúltimo episodio de su octava y última temporada, titulado The Bells , fue visto por un récord de 18,4 millones de espectadores en todas las plataformas de HBO, incluidas HBO GO y HBO NOW, lo que lo pone en el trono como el más visto en la historia de ese canal.

Mañana será el último día en que usted escuche hablar de una tal Daenerys, Jon, Tyrion o de Arya. Si no ha visto Game of Thrones seguro será un alivio. Si es de los que se ve la serie, en cambio, será un duelo, le guste o no el final, vivirá un momento de aflicción.

Luis Reséndiz, escritor, crítico de cine mexicano y autor del libro Cinécdoque, no cree que el fenómeno GoT (Game of Thrones) se pueda superar, o no de forma previsible. “La atomización de la oferta televisiva lo hace imposible. Creo que más bien seguiremos viendo muchísimas series y alguna de ellas, de pronto en el mismo canal HBO, pegará y crecerá hasta ser un fenómeno, pero no creo que voluntariamente una cadena pueda replicarlo o superarlo”.

Añade que es imposible saber cuánto tiempo pasará para ver otro suceso similar, “incluso GoT tardó en gestarse y en agarrar vuelo. Cuesta trabajo definir cuál podría ser el próximo gran evento televisivo, aunque quizá Disney lleve algo de ventaja con las series de Star Wars. HBO tiene en puerta Watchmen (basada en la serie limitada de cómics del mismo nombre de Alan Moore y Dave Gibbons) y Lovecraft country (de terror), ambas con mucho potencial, serán un par de candidatas”.

Diarios como The Independent aseguran que HBO prepara cinco series derivadas de Game of Thrones. “Una expansión total del universo, sin ningún personaje existente”, escribieron, pero el canal no lo ha confirmado aún.

Con el auge de las plataformas –como Netflix y Amazon Prime– que liberan todos los episodios para crear maratones, Game of Thrones probablemente fue la última capaz de generar expectativa cada ocho días. Como describe Zoller, en Vulture, marca el final de la era dorada de la TV como un viaje épico y comunitario. Un recorrido que cada vez será más solitario, pero no necesariamente árido.

Según Reséndiz hay continuaciones que prometen: “la tercera temporada de la serie distópica The handmaid’s tale (sobre una sociedad casi infértil), que tiene que redimirse de los tropiezos si quiere seguir siendo referente; la segunda temporada de Mindhunter (centrada en el cambio de la metodología del FBI.) y la tercera de la popular serie de ciencia ficción ambientada en los 80, Stranger things, una última entrega sobrada que podría, o no, cerrar con broche de oro un pequeño fenómeno cultural”.

Vienen buenos momentos para la televisión, aunque se nos acaben los dragones.