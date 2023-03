Se estrena la serie sobre Nacho Vidal: humanidad, comedia y la industria porno vista desde adentro

Afirma haber descubierto a un hombre que ama la vida, que se reta constantemente, que necesita adrenalina cada mañana para sentirse vivo y que no le tiene miedo a la muerte, pero además, “a una persona controvertida, muy carismática, muy romántica —eso sí que no me lo esperaba— y luego una persona que como se pone al límite constante, pues suelen acompañarle grandes titulares”.

Sobre la industria

Para poder narrar de forma dramática, pero cómica a la vez, la historia de las personas reales detrás de la industria del porno, que genera más de 500 millones de euros al año en España, Teresa, como contadora de historias, se adentró en lo que era este negocio. “Me interesó mucho precisamente descubrir que por qué el porno movía a tantísima gente y fascinaba de esa manera”.

Ir más allá la llevó a preguntarse no tanto sobre el sexo sino en el por qué estas personas se dedican a trabajar en el sexo, “entonces lo que me pasaba a mí al ver una película porno es que yo me hacía muchas preguntas no en relación a lo que estaba ocurriendo en pantalla sino a la gente que estaba participando de ese acto, yo decía: ¿Cómo puede ser que estén planteando esto? ¿Cómo será este ‘corten’ del director? ¿Qué ocurre cuando acaban de tener sexo? ¿Se duchan? Yo necesitaba información, a mí el visualizar porno me hacía cuestionarme muchas cosas sobre lo que era la producción”, detalla.

Esto la puso también a explorar el papel del consumidor de porno. Algo que concluyó es que este tipo producciones completan algo a quien lo ve, como una manera de canalizar un deseo, “por ejemplo, a mí me encanta Superman y no me he puesto todavía la capa ni me he lanzado por una ventana, creo que hay parte del consumo del porno que tiene que ver con engordar esa fantasía de algo que quizá nunca harás, pero que disfrutas en manos de otros”.

La serie también cuenta con la actuación de Andrés Velencoso, María de Nati, Pepa Chaparro y Edu Soto, entre otros y se verá un capítulo semanalmente (tendrá ocho en total).