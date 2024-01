Marcello llegó al programa gracias a unas audiciones para un festival de comedia en Canadá: “Me la fajé mucho viajando en autobús desde Cleveland a Nueva York para vender entradas y presentarme. Después de unos cuatro o cinco años, tuve la oportunidad de audicionar en Just for Laughs, un festival de comedia en Canadá. Fue durante estas audiciones que Saturday Night Live me descubrió. Posteriormente, me invitaron a realizar tres presentaciones diferentes: una en vivo en Nueva York, otra en vivo en el estudio antes de las cámaras y luego a participar en reuniones. Después de un par de días de reuniones, me comunicaron que me seleccionarían para formar parte del elenco”, le contó Marcello a EL COLOMBIANO.

De él hay varios videos de stand up comedy en inglés que se han regado en redes sociales, como uno en el que explica cómo es ser hijo de una madre cubana para la que cualquier problema es insignificante comparado con el perder la libertad por cuenta del comunismo. Esos shows, en los que Marcelo combina mucho de su latinidad, le dieron la entrada a este programa.

“Mi trayectoria en la comedia comenzó a los 18 años en Ohio, mientras jugaba fútbol en la universidad. Inicié mi incursión en la comedia después de haber realizado un monólogo en la secundaria, y desde entonces, sentí la necesidad de explorar este mundo. Cuando finalizó la temporada de fútbol, probé nuevamente y me volví adicto al escenario; simplemente no podía dejar de hacerlo. Comencé a escribir chistes durante las clases y a practicar incansablemente”.

Marcello se mudó a Nueva York y hasta él mismo vendía las boletas en la calle para sus shows, “recuerdo que mi mamá me visitó, me dio 20 dólares y no pude evitar emocionarme. Aunque ella pensaba que siempre tendría que mantenerme o que en algún momento pediría dinero, yo tenía una determinación inquebrantable. Cuando decidí dedicarme a la comedia, no había un plan B”, bueno, aunque después reflexiona y piensa que el único plan B que tenía era regresar a Miami a vender casas, pero en el fondo él sabía que era lo suyo.