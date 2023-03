Pedro Pascal es ahora el “daddy” de internet

Lo primero que le dice la periodista británica Zoe Ball a Pedro Pascal en la entrevista para su programa de la BBC, Breakfast Show, es que sus amigos le sugirieron que debía llamando “daddy” (papi) porque así lo estaba llamando todo el mundo ahora. “Está funcionando bien para no tener hijos”, respondió el chileno, de 47 años, catalogado como el actor del momento gracias a sus dos protagónicos en televisión: The Last of Us y The Mandalorian , de HBO y Disney, respectivamente.

Su carrera

José Pedro Balmaceda Pascal nació en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975. En muchas ocasiones ha contado la historia de su familia que pidió asilo político en Dinamarca, meses después de su nacimiento, para luego trasladarse a Estados Unidos. Fueron víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Es el segundo de cuatro hijos.

En su pasada participación en Saturday Night Live (SNL) mencionó este hecho en su monólogo con la voz entrecortada: “Nací en Chile y a los 9 meses mis padres huyeron de Pinochet y me trajeron a mi y mis hermanas a Estados Unidos. Ellos fueron muy valientes, sin ellos yo no estaría aquí en este maravilloso país y no estaría aquí parado frente a ustedes”.

Pascal estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

La familia sufrió la muerte de su madre Verónica (cuando él tenía 24 años) y de ella tomó su apellido de manera profesional en su honor y porque además los norteamericanos tenían problemas al pronunciar el Balmaceda de su padre.

Pascal saltó a la fama tras interpretar al príncipe Oberyn Martell en siete episodios de la sexta temporada de Game of Thrones, pero antes había aparecido en varias producciones televisivas desde Buffy, la cazavampiros, hasta La ley y el orden, Nurse Jackie o The Good wife.

Tras Game of Thrones participó en la serie Narcos, las películas Kingsman: The Golden Circle, Triple Frontera y Wonder woman 1984 y ahora es la cara principal de dos series llenas de fandom (grupo de fanáticos): The Last of Us y The Mandalorian.

Soltero, sin hijos y sin escándalos hollywoodenses, Pedro Pascal conquista corazones gracias a su carisma y don de gentes. Defiende a la comunidad LGBTQ+ (su hermana menor, también actriz, es transgénero) y maneja su estética con buen gusto y estilo —no tiene problema en vestirse completamente de amarillo o salir a presentar SNL en una blusa violeta—

Su mejor amigo es el también actor de origen latino Óscar Isaac y alienta a la comunidad hispana constantemente. Hace poco participó en un panel para reafirmar su apoyo a la película Argentina, 1985 nominada como Mejor película internacional en los próximos premios de la Academia (a entregarse el próximo 12 de marzo).