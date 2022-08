Tras su paso por Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, con la obra “La más fuerte” , que combina arte dramático con gastronomía, la actriz Marcela Mar reaparece en pantalla con la serie “No fue mi culpa”, que estrena este miércoles 10 de agosto la plataforma Star Plus.

Es una gran historia que en lo personal me conmueve, Antioquia es uno de los departamentos con más feminicidios en el país y ya que tengo el pasaporte paisa, que llevó tantos año viviendo en Medellín , quiero invitarlos a que no se pierdan esta serie, que la vean en familia, que los discutamos y nos repensemos como sociedad”.

Mi personaje es Ángela Iregui, una mujer que está atravesando el duelo por la pérdida de su esposo en un hecho violento, que queda con dos hijos, un preadolescente y un adolescente, que está entre irse del país o quedarse, que no sabe qué hacer, y tras un feminicidio su empleada doméstica le pide ayude para que acompañe a una familia y esa situación la vuelve a conectar con su profesión.

No es una historia lineal...

Rashed Estefenn: “Desde su escritura la serie está diseñada para profundizar en cada detalle en cada uno de estos casos unitarios, a la vez que está conectada con un hilo conductor a través del personaje de Marcela. Es poner en el ojo del huracán esta problemática con la que estábamos en deuda como sociedad. La serie también se hizo con talentos locales en México y Brasil. Está escrita de una manera tan magistral que permite poder conocer al detalles esos mundos”.

¿Cómo se preparó para enfrentar un tema tan duro?

Marcela: “Sin duda, es una serie que lo mueve a uno de las maneras más profundas, en mi caso, cuando me dijeron que había quedado con el personaje busqué un referente real y encontré a Yamile Roncancio, la directora de Feminicidios Colombia, y ella se convirtió en mi maestra y lo primero que me dijo es que buscara ayuda psicológica porque esos hechos nunca se me iban a borrar de la mente y así lo hice.

La realidad supera con creces la ficción, lo que más afectó como actriz y mujer fueron en estos casos de violencia en bebés y niñas y saber que estos ocurren a diario. Hay un caso en particular que se cuenta en el capítulo 5 con una niña, y es devastador y demoledor saber que una niña atraviesa por eso y que muchas veces son revictimizadas, además la justicia no actúa profundamente. Es tenaz y de esto no se habla.

Somos actores, estamos preparados para eso y cuando no podemos hacerlo buscamos esa ayuda externa, yo busqué apoyo antes de ponerme en los zapatos de Ángela y poder entender las realidades a las que se enfrenta el personaje, para cuando llegue al set lo asuma”.