En la segunda temporada del programa Queen Of The Universe , que comienza este 3 de junio por Paramount+ , diez artistas drag queen internacionales compiten por llevarse el tan anhelado título. En el ramillete de concursantes está la mexicana Taiga Brava.

Esta no es la primera vez que participa en un reconocido concurso internacional de canto: pasó por Latin American Idol, La Voz, México Tiene Talento, entre otros. Además, ha estado en varias puestas en escena en su país.

Fue la primera en salir al escenario en el inicio de la segunda temporada de Queen Of The Universe, ¿qué representó esto para usted?

“Soy una persona muy espiritual y de creer que las cosas suceden por algo, entonces el hecho de que me dieran la oportunidad de abrir, de ser la primera persona que pisó el escenario de Queen Of The Universe, fue increíble. Desde que iba en el avión sentía mucho nervio, pero fue un gran empuje. ¡Pude hablar en español! Y eso para mí fue súper importante”.

La preparación para los shows, ¿cómo funciona?

“He participado en varios realitys, pero Queen of the Universe me encantó porque todos los números fueron preparados, no hubo momento en el que yo me parara a improvisar. Sí había mucha preparación detrás, tal vez no es tanto tiempo, pero sí hay todo un equipo detrás de cada performance. Estuve muy contenta de salir al escenario y sentirme segura de que había mucha gente para que todo se viera increíble, estoy muy orgullosa del resultado. Semanas antes de ir a grabar hubo una preparación fuerte de looks, maquillaje, vestuario, todo termina siendo una ecuación muy buena para lo que verá la gente”.

¿Cuál de las cuatro jurados considera que le dio mejores recomendaciones?

“Admiro mucho a Michelle Visage, creo que es una persona que tiene un ojo que poca gente tiene en este mundo para mejorar el drag. Musicalmente hablando y de este sabor, Mel B para mí es una diosa”.