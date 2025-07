Estas son las series, según los premios Emmy, que no se puede perder

The Last of us está nominada tras su segunda temporada que no tuvo las mejores críticas tras una primera entrega muy exitosa. Aún así consiguió un buen número de nominaciones, entre las que se destacan Pedro Pascal (en la foto) como Mejor actor y Bella Ramsey como Mejor actriz. Como actrices invitadas están nominadas Kaitlyn Dever quien interpreta a Abby y Catherine O’Hara, la psicóloga Gail.

Las dos temporadas de la serie están disponibles en HBO MAX.