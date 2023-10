EL COLOMBIANO visitó el set de grabación de Menem en Buenos Aires, Argentina, para conversar con Leo Sbaraglia y Griselda Siciliani sobre sus desafíos para encarnar a estos retadores personajes.

La primera charla fue con Leo Sbaraglia quien se encontraba en su camerino, sentado frente a un espejo mientras le retocaban el cabello y el maquillaje. Parece que el que habla es más Menem que el mismo Sbaraglia, quien se esconde detrás del disfraz.

“Es un reto impresionante encarnar a Carlos Saúl. Te diría que quizás es el más grande de mi vida, porque es un personaje muy difícil y fascinante”, dijo. “Wino (Winograd), que es un gran observador y un genio, vino y me dijo: ‘Che, Leo. ¿Querés hacer de Menem?’. Y justo acabamos de terminar de hacer El gerente y estábamos en pleno idilio. Yo si lo hubiese pensado cinco minutos me parece que no lo hacía, ¡no me dejó ni pensarlo!”.

—¿Y cómo se convenció de aceptar el reto?

—Es que primero lo vi muy convencido a él y me pareció un reto impresionante. Te diría que quizás el más grande de mi vida. Y eso que he tenido retos, ¿no? Pero creo que es el más grande de mi vida. Es un personaje muy difícil y muy fascinante. Y por suerte tuvimos el lujo de poder trabajar en la Casa Rosada los feriados que no estaba el presidente. El hecho de que nos prestasen la Casa Rosada fue también un lujo enorme porque se siente la energía en esas paredes. Quiero decir, ¿y qué pasa en el cuerpo de un presidente? Eso solo lo sabe un tipo que está entre esas paredes y que tiene ese nivel de poder y de dominio.

—¿Cómo fue meterse en el alma del personaje? Porque no ha pasado inadvertido en la historia...

—La metida... Yo me sigo metiendo cada día. No quiero hablar de él porque todo va a parecer una valoración, ¿no? Y me parece que no se trata de eso. Pero hay muchos aspectos fascinantes del personaje. Un tipo bueno, con una vida tremendamente intensa. Yo estuve en La Rioja hablando con gente de su mesa chica, la cantidad de cosas que me han contado, la información que me sigue llegando, no la puede procesar ni una temporada ni una sola serie. Yo creo que eventualmente para mí es un personaje del que se pueden contar un montón de historias. Pero la preparación concretamente fue a través de la conversación con gente que lo conoció y de observar videos. Me la paso todo el día viendo videos.