Abril lo pega a nuevas series y esperados estrenos

The new pope - 10 de abril Nueve capítulos tendrá esta serie que se verá por FOX Premium, escrita y dirigida por Paolo Sorrentino y que es la segunda serie suya ambientada en el mundo del papado moderno. Protagonizada por Jude Law y John Malkovich. Se verá a partir de las 9 de la noche en Colombia.

I know this much is true - 27 de abril

Otro estreno de HBO protagonizado por Mark Ruffalo, quien interpreta a dos gemelos idénticos. Una miniserie dramática de seis partes que sigue la vida en paralela de estos dos hermanos, en una historia de traición, sacrificio y perdón. El estreno será ese lunes a las 8:00 de la noche por dicho canal.