Series para ver en abril

Si usted no se ve Game of Thrones y tiene amigos que no dejan de hablar de ella, seguro está hasta la coronilla de que cuenten los días hasta el 14 de abril, cuando se estrena la última temporada.

Así que puede cansarlos usted con otras opciones para ver este mes, lejos de dragones, castillos medievales, tronos de hierro y caminantes blancos.

Estas son otras series que están disponibles en Colombia, según información entregada por plataformas y canales internacionales, que quieren enganchar a la audiencia y provocar cientos de maratones. ¿Se anima con alguna?.