¿Llegó el fin de las maratones en TV?

Probablemente le ha pasado con cualquier serie. Un capítulo más, este es el último y a dormir y así sigue y sigue. Le pueden dar hasta las cuatro de la mañana.

Eso se llama binge-watching en inglés; maratón, en español, y aunque antes, cuando no existía la televisión por streaming, se hacía en diferido (cada vez que terminaba una temporada) y gracias a la venta de los DVD, el término tuvo un nuevo aire en 2013 gracias a Netflix.

Esta plataforma generó sorpresa al entregar, de una vez, series originales como Orange is the New Black y House of Cards. Todos los capítulos a la carta, listos para ser consumidos.

Hacer binge-watching se volvió popular a tal punto que, en 2015, fue designada la palabra del año en inglés por el diccionario Collins.