Una serie en la que un grupo de investigadores criminales y peritos forenses desentrañaban la verdad de un crimen en la icónica ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. El éxito fue tal que se crearon dos franquicias más CSI: Miami y CSI: New York .

Hay otra serie que comenzará su despedida definitiva, se trata de Fear the Walking Dead , que estrena su octava y última temporada.

CSI: Las Vegas emitió su último episodio en octubre de 2015 y ahora, para sorpresa de sus seguidores vuelve, 7 años después, con parte vital de su elenco original: Gil Grissom (interpretado por William Petersen) y Sara Sidle (en el papel Jorja Fox), a ellos se suma Wallace Langham quien interpreta a David Hodges. Este estreno se dará mañana a las 9:00 p. m. por AXN, pero no es el único que esperan los seguidores de la televisión internacional.

Es sin duda la franquicia más famosa de investigación criminal que después de una larga pausa —de 7 años— regresa a su ciudad de origen con icónicos personajes, como Gil Grissom (interpretado por William Petersen, en la foto) y Sara Sidle (Jorja Fox). Se verá desde mañana a las 9:00 p. m. por el canal AXN.

También llegarán nuevos personajes para que este nuevo equipo utilice técnicas actuales y tecnologías forenses para hacer lo que mejor saben hacer: investigar, seguir la evidencia y asegurar la justicia en la más célebre “ciudad del pecado”.

La serie vuelve a usar el conocido himno de The Who, “Who Are You” como tema de apertura.

Beckham en Netflix

4 de octubre