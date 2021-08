Ahora Star le suma el signo de más (+) a su logo para ofrecer ya no solo canales en la televisión paga sino convertirse en el servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company. Aquí llega la primera aclaración: Star+ será complementario pero independiente de Disney+ en esta región.

¿Qué se verá?

El catálogo de Star+ tendrá todas las temporadas, incluyendo las de estreno, de series como This is Us y The Walking Dead (entre muchas otras), también comedias animadas, como todas las temporadas de Los Simpson (inclusive el estreno de la 32) que estarán disponibles por primera vez en un solo lugar.

Además tendrá películas, desde títulos clásicos hasta estrenos. Habrá productos originales desarrolladas en Latinoamérica y todo el contenido de ESPN, tanto en vivo como en series y documentales de la marca ESPN.

Precios y suscripción

Sobre los que tienen ya Star Premiun en su servicio de televisión paga, “próximamente recibirán novedades de su proveedor de televisión por suscripción” para acceder a Star+, informaron desde la plataforma.

A partir del 31 de agosto habrá opción de pagar un plan Combo, es decir, una suscripción a Star+ y Disney+ en paquete. Estos serán los precios para Colombia:

Star+ mensual: $31.900

Star+ anual: $319.900

Star+ en combo mensual con Disney+: $38.900

Con esta plataforma se podrán configurar hasta 7 perfiles diferentes.

Se avivó la competencia

Ya Mauricio Velásquez, investigador de dinámicas televisivas de la Universidad Eafit, le había anticipado a este diario con la llegada de Disney+ el año pasado a Colombia, que la era de las plataformas ya venía con fuerza.

Verónica Heredia, jefe del programa Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la U. de Medellín, considera que a la hora de escoger el contenido es la clave. “El televidente elige la o las plataformas en las que encuentre el contenido afín a sus gustos, expectativas, intereses. De ahí que la estrategia de contenido original será el elemento diferenciador entre ellas”.

Añade Heredia que desde ya estamos viendo una apuesta por “contenido original, exclusivo y global y empieza a desarrollarse una glocalización del contenido, para que las audiencias locales puedan identificarse según su territorio de procedencia”.

El consejo para las audiencias es seleccionar la o las plataformas donde encuentren contenido diverso, de acuerdo a sus gustos y a las personas de la familia con las que comparte la suscripción, confirma Heredia, y agrega que “sería importante considerar la frecuencia de consumo y el dinero que esté dispuesto a invertir mensualmente. Otra opción es aprovechar los días gratuitos para explorar las plataformas antes de tomar una decisión definitiva”.