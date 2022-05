Si está al día con la serie y quiere recordar en qué quedó la tercera entrega puede seguir leyendo. Si no se ha visto nada: ¡alerta spoiler! Ocho capítulos tuvo esta temporada que Netflix liberó, completa, el 4 de julio de 2019. Es 1985 y aparece otro monstruo, además de un grupo armado ruso que desea abrir el portal. Los demonios se meten en otros cuerpos y en la lucha contra ellos estos son los episodios más violentos: muchas batallas, peleas, muertes y otra vez se cierra el portal. El Sheriff Jim Hooper no murió (en el tráiler de la cuarta se ve vivo) y los monstruos no están acabados.