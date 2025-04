The last of us, la despedida de uno de sus protagonistas y un capítulo épico

¿The last of us se está convirtiendo en el fenómeno mediático y televisivo semanal como lo fue Game of Thrones? Aunque para muchos la respuesta puede ser que sí, lo claro es que se está convirtiendo en tema de conversación obligado cada domingo tras la emisión de uno de sus capítulos por HBO / MAX.

Recordemos que HBO –a la que ahora es la vieja usanza– estrena cada fin de semana un capítulo nuevo generando así mayor tensión y emocionalidad a la historia y provocando conversación inmediata.

También vale la pena recordar que The last of us es originalmente un videojuego con dos temporadas, que la adaptación a televisión la está liderando el mismo creador del videojuego, que la temporada uno se basó en la primera parte del juego y que la segunda parte del juego se dividirá en dos temporadas televisivas, esta que actualmente se ve y una tercera que ya se confirmó por parte de HBO.

Con esto claro vamos a adentrarnos en lo que pasó en este capítulo así que si no lo ha visto le recomendamos parar aquí y volver luego y mientras tanto veamos algunas reacciones en redes sociales.