Era la noticia que los seguidores de la serie, con apenas dos capítulos al aire, estaban esperando. HBO confirmó en sus redes sociales que el viaje de Joel y Ellie va a continuar: “ The last of us regresará para otra temporada en @hbomax”.

The Last of Us también ha sido un éxito en las redes sociales, no solo en Colombia es tendencia en Twitter cada vez que se estrena un episodio, también lo ha sido en Estados Unidos y los adelantos y trailers de la primera temporada han acumulado más de 100 millones de visitas en todo el mundo.

“Craig y Neil, junto a la productora ejecutiva Carolyn Strauss, y el resto de nuestro fenomenal reparto y equipo, han definido un género con su magistral temporada de debut de ‘The Last of Us’”, dijo Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO y Jefa de Series Dramáticas y Películas de HBO. “Después de sacar adelante esta inolvidable primera temporada, no puedo esperar a ver a este equipo superarse de nuevo con la segunda”, dijo.